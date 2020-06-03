蔡英文「民主」的糾結與尷尬

在台灣，蔡英文近年來對香港事務十分關注，無論其本人亦或其他蔡政府官員均曾對香港反修例運動表示支持，台灣亦收留了部分香港抗議者。近期港版國安法出台後，雖一度被指與香港「切割」，此後蔡英文又迅速表態會支持「香港的朋友」。 內地智庫「華語智庫」研究員袁周就蔡英文及台灣政府近年對港動作發表題為《蔡總統「民主」的糾結與尷尬》的評論文章。《香港01》現全文刊發。

長期以來，台灣當局非常重視對香港這個「前哨陣地」的經營。香港回歸前，李登輝指示研擬「香港澳門關係條例」以應對變局，除了經濟考慮之外，還旨在促使香港在「民主制度」上與台灣趨同，保持對香港的政治影響力。2002年，香港反對派會同外部勢力組織開展反對香港基本法第23 條立法的政治活動，李登輝等島內政客認為這是介入香港事務和「去中國化」的好時機，予以聲援策應，23條立法最終也折戟沉沙。

作為李登輝衣缽傳人的蔡英文，深知香港「一國兩制」實踐對台灣的強大示範，一直沒有停止抹黑和詆毀。去年香港發生「修例風波」，蔡英文和民進黨如同貓兒聞到魚腥，炒作「反送中」議題，煽動「反中」民粹，還從資金、物資和技術指導上對亂港勢力予以奧援，收割了大量「亂港紅利」。而「台獨」「港獨」的合流勾連，更是成為危害國家安全和香港繁榮穩定的重要因素。

5月27日，蔡英文在民進黨中央黨部出席中執會，會中指出她與行政院長蘇貞昌討論達成共識，由 行政院組一個專案，對「香港的朋友」提出一個人道救援的行動方案。（中央社）

為堵住香港維護國家安全的漏洞，全國人大會議決定從國家層面推出「港版國安法」及相關執行機制，其中就包括針對境外勢力的政治干預。眼看一手「好牌」就要成為「廢牌」，民進黨當局和島內「台獨」勢力自然坐不住了。

從近處看，「港版國安法」的出台，台灣方面插手香港事務將面臨更嚴格的限制，與「港獨」串聯空間也被壓縮，且違法成本提升；另外，反中亂港分子若大批投台，甚至把台灣作為新的大本營，必然給民進黨當局帶來諸多壓力和麻煩。

從長遠看，「一國兩制」經歷洗禮和補全，再加上粵港澳大灣區的協同推進，勢必推動香港更加繁榮穩定，將對台灣產生新的示範效應。更重要的是，民進黨擔心「香港不是問題」之後，大陸可以騰出手來從容解決台灣問題。

蔡英文5月20日發表總統就職演說。（中央社）

所以，全國人大決定推出「港版國安法」，打了民進黨當局一個措手不及，置其於兩難困境：如果過於激進，則本已脆弱兩岸關係將進一步惡化脆化，搞不好會惹火上身；如果過於平淡甚至置身事外，則美國主子和反中亂港勢力都不會滿意，而且等於坐實了去年吃香港「人血饅頭」的劣跡。

而從蔡英文等人的反應來看，民進黨方面確實非常糾結矛盾。特朗普和蓬佩奧發出「強烈回應」威脅之後，蔡英文如同接了指令一般在臉書發文，聲稱「港版國安法」嚴重威脅到香港前途，並表示將根據香港情勢發展，考慮依例停止部分或全部停止「香港澳門關係條例」。這一「過河拆橋」舉動被反中亂港勢力看明白了，給予強烈回擊。由此蔡英文又改口稱，會以「專案」方式處理港人到台居留、工作的個案，並否認此前聲明是「切割」。主管港澳事務的陸委會主委陳明通在接受質詢時也為蔡墊「下馬石」，聲稱「港澳條例」第18條沒必要修，因為規定已有很大施行空間。而為了督促蔡英文下定決心，5月28日上午，力挺亂港分子的「綠委」還帶了一名香港勇武派蒙面在「立法院」開記者會，公開提到台灣協助勇武派來台已經是現在進行式。至於台外事部門負責人吳釗燮就更離譜了。他在接受美媒採訪時妄言，大陸趁國際社會忙於抗疫時推動涉港國安立法後，「下一步可能『對台動武』」。但台軍方卻認為大陸「沒有不尋常」，其後台外事部門也對吳釗燮的「動武說」予以澄清。

台灣外長吳釗燮此前接受美國媒體採訪時候表示，大陸下一步可能會對台灣動武。（中央社）

由是觀之，民進黨當局在應對「港版國安法」問題上真假參半，但無疑已陷入「是進亦憂而退亦憂」的尬境。有三點值得關注。一是民進黨正在視美國態度而進退。目前看，蔡英文基本上隨美起舞，以美國人高不高興、滿不滿意作為第一標準。台「立法院」要求陸委會每季提出「香港特殊地位檢討報告」，並據此評估和調整相關規定，是在為下一步策應美國的具體制裁方案做準備；二是蔡英文借機繼續汙名化「一國兩制」，詆毀「香港版國安法」嚴重破壞「港人治港，高度自治」，是「不守承諾」，嚇唬台灣老百姓「引以為戒」；三是在處置台港經貿關係、引入港「政治移民」問題上預留空間，擔心堵死財路、引禍入台，遭在野黨杯葛和民眾唾棄。

所以，民進黨應對「港版國安法」其實還是一以貫之的投機做法， 既借此對美獻表輸誠，又亟盼香港生事再「撿一次槍」，其表面上是關心香港的「民主自由」，其實是不希望香港好，不希望喪失打「香港牌」的空間，不希望「一國兩制」對台灣有正面的示範作用，不希望大陸穩定香港局勢後再轉身收拾「台獨」。至於那些亂港分子、勇武派之流，在蔡英文眼裡根本就是一個用以套利的工具，一旦喪失利用價值，割席是遲早的事。當然，不排除民進黨當局會考慮「收編」幾員「逃台降將」，一方面以示「仁義」及「與專制鬥爭到底」，另一方面也可接收其在港的「反中」人脈資源。算盤打得實在是精。

蔡英文（左）5月29日造訪位於台北中山區的銅鑼灣書店，拜訪書店創辦人林榮基（右）。（中央社）

不過，蔡英文的算計也面臨一些不確定的風險。比如：美國國內出現大規模抗議和暴亂，蔡英文噤聲不言，但若其在涉港議題上再煽風點火，面對各界的「雙標」質疑和責難將如何回應？龐沛奧表示歡迎「香港人民」到美國避難，英國也表態可能會給予香港人「難民」身份，面對反中亂港勢力的類似要求，蔡英文敢涉險效法嗎？美國拉住台灣一塊打「香港牌」，如果其教唆民進黨沖在前面，唯美是從的蔡該如何處置？美「高舉低落」的手法遠比民進黨高明，民進黨能否拿捏好這個度？民進黨當局打算降低對大陸的經濟依賴，如果港台關係再出問題，台灣經濟將何以自處？

在應處「港版國安法」議題上，蔡英文當局入戲越深，靠美越近，其引火上身的機率越大，受的反衝力也越強。蔡總統「民主」的尷尬與困境，正是其政治投機的投射。