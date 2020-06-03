中印對峙｜特朗普通電莫迪談爭端　中國外交部：不需要第三方介入

針對美國總統特朗普印度總理莫迪通電談中印邊境衝突一事，在6月3日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅回應稱，「中方在邊境問題上的立場是一貫的、明確的，一直認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力於維護國家領土主權安全，維護中印邊境地區的和平與穩定。」 趙立堅表示，目前中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的，中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力通過對話協商妥善解決兩國間的問題，不需要第三方介入。

6月2日，特朗普和莫迪通電話，其中議題涵蓋印中邊境對峙、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、世界衛生組織（WHO）現況、出席七國集團（G7）邀請等。印度「印刷」網站（The Print）報道稱，兩人通話時長25分鐘。

中印雙方在拉達克東部山區的實際控制線的幾個地區發生了近1個月的激烈對峙，兩國正在進行軍事和外交會談，以解決爭端。對於當下的中印邊境衝突，據《今日印度》6月2日報道稱， 印度國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，中印雙方高級軍事領導人的會晤將定於來臨6月6日舉行。不過，他也強調，印度不會放棄自己的立場。

辛格稱，「不管目前發生了什麼，確實有中國軍隊在邊境上。他們聲稱這是他們的領土，我們則主張是這是印度領土。在這個問題上雙方一直存在分歧。相當多的中國軍隊已經來到邊境，印度已經做了它需要做的事情。」他表示，洞朗爭端最終是通過外交和軍事會談解決的，「我們過去也找到了類似情況的解決方案。軍事和外交層面的會談正在進行，以解決目前的問題。」

不過，中印雙方一直主張，在邊界問題最終得到解決之前，有必要維護邊境地區的和平與安寧。

（綜合報道）