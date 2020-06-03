中國被指延遲公布疫情資訊　外交部：與事實嚴重不符

近期，美聯社稱得到世界衛生組織（WHO）內部會議錄音，發現世衛組織在1月份曾對中國抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的透明度不滿，認為中方拖延發布基因序列、患者數據等資訊。 對此，中國外交部發言人趙立堅於6月3日的例行記者會上回應稱，「我不知道你所說的內部消息從何而來。我可以明確吿訴你，有關報道與事實嚴重不符。」

趙立堅表示，在1月3日，中國在還不清楚造成疫情的病原體是什麼的時候，就通報了世衛組織以及其他國家。當時還不知道是什麼病原體引起疫情，所以在通報的時候把它叫做「不明原因的肺炎」。

趙立堅表示，相關報道與事實嚴重不符。（資料圖片）

他續指，1月7日，中國疾控中心分離出新型冠狀病毒，並在專家論證後於1月9日通報世衛組織和相關國家。1月12日，在經過科學嚴謹比對確認後，中方把病毒基因序列正式通報、分享給世衛組織，並且把整個基因序列上傳到世衛組織全球共享數據平台。

趙立堅表示，中國的抗疫行動對全世界公開，時間經緯清清楚楚，事實數據一目了然，經得起時間與歷史的檢驗。疫情發生以來，中國本着公開、透明、負責任的原則，一直與世衛組織及其在華代表處保持着密切、良好的溝通與合作。

美聯社6月2日引述世衛1月6日那一周的內部會議錄音，顯示有世衛官員曾抱怨中國分享的資料不足，令專家難以評估病毒有效人傳人的程度，或是它對世界其他地方構成何種風險，浪費寶貴的時間，又指世衛早前之所以公開讚揚中國，是因為他們希望中國政府提供更多資訊。

報道指，世衛駐華代表高力（Gauden Galea）曾在另一場會議中表示，中國政府直到中國中央電視台公布前15分鐘，才把資訊提供給世衛。現任世衛衛生緊急項目技術主管克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）則稱：「我們獲得的訊息很少， 顯然不足夠讓你做適當的規劃。」

目前，中國境內新冠肺炎疫情已經得到控制。圖為2020年5月17日，湖北武漢市民在居民小區接受核酸檢測採樣。（Reuters）

此前，世衛1月時曾公開讚揚中國對抗疫情反應迅速，多次感謝中國政府及時分享新冠病毒基因序列，指中方的努力和致力保持透明度「令人印象非常深刻，言語無法表達」。這段時間以來，美國政客和傳媒多次指責「中國刻意隱瞞疫情」，對此，中國工程院院士鍾南山回應稱，「國外侮辱我們瞞報，我們不需要跟他來解釋，我們是用事實來解釋。因為從武漢剛剛結束的普查，結果出來真正核酸陽性很少，300名，這個是很了不得的。」

6月2日，國家主席習近平召開了一場專家學者座談會，其中，鍾南山圍繞「中國抗疫經驗及建議」發言表示，正是因為有了早期的準確研判、果斷決策，目前中國疫情防控取得階段性重要成果，新冠肺炎患病率、病死率都是全世界最低的。但是一些美國政客和媒體屢屢毫無依據地指責「中國刻意瞞報疫情」，並借疫情對中國進行抹黑和打壓。

據悉，武漢市6月2日公布集中核酸檢測排查結果，從5月14日0時至6月1日24時，檢測989萬9828人，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300名，目前沒有發現無症狀感染者傳染他人的情況。加上此前已做過檢測的人員，武漢累計共有1090.9萬人完成核酸檢測，基本做到人員全覆蓋。

對此，鍾南山直言，「這個跟以前我們報的數一脈相承，所以這一條就進一步用事實來說明，確實我們就是這麼低，我們沒有任何的（隱瞞），很真實的，是因為我們採用的戰略就是在上游控制病人的戰略，做得好，所以才取得這樣的成績。」

（綜合報道）