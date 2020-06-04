新冠肺炎︱駐巴西里約總領事：美實驗室背歷史罪惡　應給世人交代

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，其中病毒起源問題引發中美兩國激辯，爭拗之激烈以至向陰謀論靠攏，美方一度指稱病毒來自武漢的病毒實驗宣，而中方亦將矛頭指向美國馬里蘭州的德特里克堡生物實驗室。 最近，駐巴西里約熱內盧總領事李楊近日在當地傳媒發表文章稱，再度就此指控華府：「（該實驗室）背負着令人發指的歷史罪惡，牽涉着國際社會對新冠疫情的現實關切，德特里克堡該給世人一個交待（交代）了！」

李楊指該實驗室有繼承舊日本帝國陸軍731部隊的「遺產」，「自1945年10月起，德特里克堡生化專家就與石井四郎等731細菌部隊的主要成員頻頻接觸。最後，石井等人將研究資料全部轉交給美國軍方，以此換取石井等日本戰犯在東京審判中不以戰爭罪被起訴」。

文章又稱，就美國在全球建立的軍民兩用生物實驗室，包括德特里克堡實驗室在內，不能排除有正在研發生物武器的可能性。

德特里克堡生物實驗室的科學家正在進行實驗。（美國之音）

李楊在文中表示，德特里克堡生物實驗室在去年7月至8月因發生病毒洩漏而被關閉：「不久，鄰近的馬里蘭州出現了『未知肺炎』，隨後美國爆發了實際上包含大量新冠肺炎病例的『大流感』，而美國政府則快速刪除了有關上述泄露和關閉的新聞報道」。

他又認為，「現在愈來愈多的人懷疑」，新型冠狀病毒肺炎疫大流行與德特里克堡生化實驗室有密切關係，但在外界要求對其展開國際調查時，卻遭到美國拒絕。

（綜合報道）