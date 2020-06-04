六四31︱蔡英文稱不必隱匿歷史　胡錫進以陸GDP遠超台灣作回應

時值中國六四事件31周年之際，台灣總統蔡英文在社交平台臉書（Facebook）上指「不必隱匿歷史」。隨後，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進的評論引發廣泛關注。

蔡英文於6月4日發文稱，「在中國，每一年只有364個日子，有一天被遺忘掉了。過去在台灣，我們也曾有許多日子，不能出現在日曆上，但我們一個個把他們找回來了。因為我們不比你印尼歷史，所以我們共同思索未來希望這世界上每一個角落、每一片土地，都不要再有消失的日子」。文末，她還「祝福香港」。

胡錫進關注六四事件，他在臉書上對蔡英文言論的評論，引發關注。（Facebook@Hu Xijin 胡錫進）

隨後，胡錫進在Twitter轉發上述貼文並評論道：「1989年，大陸的GDP略高於台灣，是台灣的兩倍，但今天已是23倍，您會因為這種變化而感到沮喪和絕望嗎？」

此外，他還在Twitter節錄和翻譯2019年6月3日《環球時報》社評的其中一句：「天安門事件更像是給中國社會種了一次牛痘，它會大大增加中國在未來發展路上出現重大政治動盪的免疫力。」

至於該篇社評的主旨，在於表示中共早已定性並總結六四事件，此後不提是讓國家徹底走出陰影，避免爭論。另外，當下中國沒有重現六四事件的政治條件，中國社會包括知識分子群體要比當年成熟的多，中國在政治上也變得成熟，了解通過改革而非革命促進發展的重要性。

除上述聲音外，台灣日前聲稱大陸在1989年武力鎮壓人民，並呼籲北京應反省歷史教訓，引發關注。大陸外交部就此反駁，不過卻沒有在官網上發布這一消息，而是由其他海外媒體披露。

大陸外交部發言人趙立堅回應稱：「台灣方面的有關表態完全是一派胡言，對於上世紀八十年代末發生的那場政治風波，中國政府早有明確的結論。新中國成立七十多年來，取得的偉大成就充分說明，中國所選擇的發展道路完全正確，符合中國國情，得到廣大人民群眾衷心擁護。我們將沿着中國特色社會主義道路，堅決不移的走下去。」