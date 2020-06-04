【新冠肺炎】駐英大使劉曉明：中國沒有任何隱瞞，也沒有任何延誤

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國駐英國大使劉曉明周一（1日）參加英國天空新聞台（Sky News）特別節目《疫情後我們的新世界》在線訪談，與英國、美國及愛爾蘭嘉賓就疫情的全球影響、中國抗疫表現、涉疫情獨立調查、香港局勢等話題展開討論。 劉曉偉在訪談中重申，中國在新冠肺炎疫情中沒有任何隱瞞，也沒有任何延誤。他還指，中國首先報告疫情，並不意味著病毒起源於中國。

劉曉明接受英媒採訪時談到新冠肺炎疫情及香港話題。（影片截圖）

被問到中國是否接受獨立調查人員進入中國領土實地調查疫情時，劉曉明表示，中方歡迎國際審議，但審議應覆蓋所有與疫情密切相關的國家。而且審議必須獨立，排除各種政治干擾，由科學家主導。他並認為應由世界衛生組織主導調查。

至於中國是否對疫情負有責任，劉曉明重申，中國沒有任何隱瞞，也沒有任何延誤。「中國抗疫記錄清清楚楚、一目了然，經得起時間和歷史的檢驗。我還要指出，中國首先報告疫情，並不意味著病毒起源於中國。病毒的源頭問題需要科學家去研究探索。」

劉曉明還說，中國在疫苗研發上居於世界領先行列，有五款疫苗已進入二期臨床試驗，願與世界各國分享。中國同時也在與包括英國、美國在內的各國科學家開展研發合作。

當主持人稱在香港街頭看到「中國政府鎮壓要求民主的抗議者」，劉曉明強調，香港事態根本不是「中國政府鎮壓民主抗議者」，而是持續不斷的違法暴力活動，而且危害中國國家安全。他反問，「如果同樣的事情發生在倫敦街頭，如果暴徒衝擊英國議會，英國將作何反應？難道英國政府和警方會坐視不管、聽之任之嗎？」劉曉明指，任何一個負責任的政府都會採取行動。

（中國駐英國大使館）