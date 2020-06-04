民航局通知增加外國客運航班　專家：中國已將復飛條件給美方說清

早前美國宣布將禁止中國航空公司的客運航班前往美國，據稱美國意在向中國施壓，要求中國允許美國航空公司恢復在當地的航班。此後，中國國家民航局在今天（4日）發布調整國際客運航的通知，並提到要在風險可控並具備接收保障能力的前提下，可適度增加部分具備條件國家的航班增幅。 對此，專家表示，中國方面已經復飛條件給美方說的明白，是「把中美航班這個球踢回美國」。

據《觀察者網》，中國民航業評論員張仲麟指，美國刻意製造衝突，由此營造出一種中國「霸凌」美國的印象，從而轉移美國國內愈演愈烈的矛盾，並不是真心讓美國航司復航中國。

據《紐約時報》，中美關於航班的爭執始於3月26日，當時中國航空監管部門決定限制外國航空公司的航班至每周一個航班，但三間美國的航空公司都因為疫情而要停止來往中美的航班，結果中國政府便禁止美方航空公司的航班來往中美，而中國航空公司則仍有航班可以飛到美國城市。

北京大興機場，東航航班準備起飛。（中新社）

對此，美方稱，沒有理由中國航司能飛，美國航司不能飛。不過，張仲麟以中國國際航空為例指出，乘坐國航航班從美國飛往中國的話必須得在登機前14天連續填寫海外健康碼記錄健康狀況，在登機之前需要進行體温檢測，在飛機內得全程佩戴口罩。相比之下，美國方面並無此嚴格的措施，而美國疫情又非常嚴重。

張仲麟認為美國方面向中國施壓的舉動與政治有關：「美國政府以包機飛行及航線審核等手段威脅中國政府開放美國航司航線時，這事早已不是一個單純的航線問題，而是一個政治問題。」

此次，中國民航局通知，外國航空公司可在本公司經營許可範圍內，選擇一個具備接收能力的口岸城市，每周運營一班國際客運航線航班。其他新規還包括，在風險可控並具備接收保障能力的前提下，可適度增加部分具備條件國家的航班增幅；各航空公司在安排新增航線航班前，應取得由口岸機場所在地省級聯防聯控機制辦公室或應對疫情工作領導小組辦公室出具的《疫情防控保障能力確認函》；以入境航班落地後旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施熔斷和獎勵措施等。

張仲麟對此分析指出，上述通知的本質，就是把中美航班這個球踢回美國那了：「復飛條件我寫的明明白白，你自己看去。」

他還認為通知中的熔斷機制「更妙」，有利於讓航空公司切實地重視起登機前檢疫，也能變相增加一些防控工作得力航空公司的航班量。