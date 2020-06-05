【美國示威】胡錫進：中國人不再膜拜美國　形成不走老路邪路信念

因黑人喬治·弗洛伊德（George Floyd）之死引發的美國騷亂，備受中國輿論關注。《環球時報》總編輯胡錫進接連幾日在社交平台上發表評論。他稱，中國民間對西方體制的膜拜徹底坍塌。

6月4日，胡錫進在微博上發文稱，2020年發生了疫情和美國示威，是中國人認識美國有總結意義的一年，中國民間對西方體制的膜拜徹底坍塌，中國逐漸形成真實、強大的社會共識，支持不走老路、也不走邪路的國家政治信念。

他說：「在改革開放初期的時候，中國人、尤其是知識分子對美國的體制充滿了膜拜。然而經過這麼多年的摩擦，中國人逐漸搞明白了，原來美國在很大程度上是在衝中國『裝孫子』，他們把雙重標準玩到了極致，『人權』越來越成為他們打壓中國的意識形態工具。」

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胡錫進反問，「人權」尤其成為他們手裏的彈珠，新冠疫情美國死了10萬多人，而且死的絕大多數都是老弱、窮人和少數族裔，他們所說的「人權」在哪裏？

同時他指，「中美接觸摩擦這麼多年，美方的道德高地越來越抽抽，基本上倒了它過去用政治文化優勢整我們，如今整不動了，只剩下用硬實力壓我們。」

另外，胡錫進5月29日稱，「美國明尼蘇達州的抗議者終於『香港化』，走向了暴力，甚至有過之無不及。這真是打華盛頓的臉。但美國政府的雙標，把越來越多的中國人徹底看醒了，那裏為老弱、窮人和少數族裔準備得最多的是墳墓。」

↓↓↓美國全國多地民眾示威 騷亂蔓延

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據悉，美國騷亂持續至今，在全美已有過萬人被捕。美國總統特朗普（Donald Trump）6月1日表示，將出動數以千計的武裝士兵制止首都華盛頓的暴力情況，並揚言如果其他地方的市長和州長未能重新控制示威情況，將出動軍隊介入。

對此，胡錫進6月2日質疑稱，美國用來教訓別國的「人權」在哪裏？對生命的珍惜在哪裏？6月3日，胡錫進還呼籲反對種族歧視。他在Twitter發文寫道：「消滅種族歧視。像熊貓一樣。我是黑的，也是白的，還來自亞洲。」

此外，他預測，當前美國局勢將使香港局勢的外部環境有深刻變化，美國干預香港事務的道義基礎受到沉重打擊，西方也會在香港問題上變得恍惚猶豫。