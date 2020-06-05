廈大新設統一政策研究室　陸學者：統一之歷史進程早已開啟

面對民進黨或將長期執政，大陸單方推動融合發展的態勢明顯。日前廈門大學台研院新成立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」，引起社會關注。 該實驗室主任陳先才表示，兩岸統一的歷史進程早已開啟，目前可說是進行式。對台工作需要久久為功，融合發展的成效，不應以台灣選舉結果為主要判斷標準。當前兩岸關係出現的問題，是推進兩岸融合發展的力度遠遠不夠，應加大力度。

廈大台研院將成立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」。前者圍繞統一情境、兩岸融合發展政策、「一國兩制」台灣方案等模擬分析開展研究和教學。力圖構建能夠增進兩岸四地、國際社會對「兩岸融合發展政策」和「國家統一政策」理解和支持的政策模擬平台。由廈大台研院政治研究所所長、民進黨研究中心主任陳先才擔任主任。

陳先才認為，在探討台灣方案時，必須增強台灣民眾對於一國兩制的接受度。（陳先才供圖）

後者則因應當前世界面臨百年未有之大變局和中美關係複雜嚴峻的形勢下，兩岸在涉外領域鬥爭更加頻繁激烈，加強涉台外交領域研究水準。

陳先才談及「港版國安法」，他認為，民進黨骨子裏仍然沒有放棄對「台獨」的堅持，正因為如此，民進黨希望香港的局面越亂越好，也可以藉機在台灣社會污名化「一國兩制」。因為國安法一旦通過，有助於恢復香港社會的穩定，為「一國兩制」在香港的更好實施創造條件。

談到「一國兩制」台灣方案，陳先才指出，長期以來，由於兩岸的結構性矛盾沒有得到化解，以及台灣各主要政黨及政治勢力對「一國兩制」的污名化，使得台灣民眾對「一國兩制」出現情緒性的反彈，並不了解其真實內容。

他表示，因此在探討「一國兩制」台灣方案中，要增強台灣民意對「一國兩制」的認知與接受度，這將是一個重點。同時，在有關「台灣方案」的探討中，如何推動兩岸民主協商，凝聚共識，這部分非常重要。

另一方面，關於大陸持續推出台惠台措施，促進兩岸融合發展，陳先才表示，大陸對台越來越不受台灣政局影響，堅持以自己的既定步驟推動。對台工作需要久久為功，不只是需要戰略與戰術的綜合運用，還是爭取台灣民意支持的長期性、系統性工程，更是涉及到化解兩岸敵意，實施涉台治理等重大議題，不能急功近利。

2019年九二共識在台灣被與一國兩制畫上等號，國民黨頓失一大利基。日前台陸委會公布例行民調，稱有77.5%民眾不認同「中共近期表示將堅持一國兩制、一個中國原則的九二共識，及反對台獨等立場」。（楊家鑫／多維新聞）

他指出，歷史趨勢已越來越明顯，那就是台灣已經越來越沒有實現「台獨」的能力了，目前兩岸的較量更多的是體現在台灣政治勢力在竭力拖延兩岸統一的進程。這個鬥爭還要持續一段時間，兩岸統一之歷史進程事實上早已開啟，目前可以說是進行式，而非未來式。

陳先才認為，融合發展政策的成效，不應以台灣選舉結果來作為判斷的主要標準。當前兩岸關係中出現的問題，不是融合發展政策所導致的後果。而是推進兩岸融合發展的力度還遠遠不夠，未來應該加大力度。

（中評社）