李克強兩會「六億千元說」引爆輿論　數據來源披露

國務院總理李克強在2020年兩會記者會上提到「有6億人每個月的收入也就1,000元人民幣」引發關注。近日，有媒體發現，北京師範大學一項研究分析結果與此吻合。

綜合媒體6月5日報道，李克強5月28日在全國人大閉幕後的總理記者會上表示，「中國是一個人口眾多的發展中國家，人均年可支配收入是3萬元人民幣，但是有6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1,000元左右」。

2020年是中國「脱貧建小康」計劃的收官之年，圖為2019年在四川省大涼山昭覺縣三河村的易地扶貧安置點，彝族群眾慶祝喬遷之喜。（新華社）

據北師大收入研究課題組對中國7萬個樣板數據的分析顯示，月收入1,090元以下人口有6億人，佔總數42.85%，這與李克強所說月收入約1,000元（準確地說是1,090元）以下的人口規模達到6億人是吻合的。

分析結果還顯示，月收入低於2,000元的人口為9.64億，佔總數的68.85%。其中月收入1,090元至2,000元佔26%有3.6億；月收入500元至800元有2億人；月收入低於500元的有2.2億人；無收入人口546萬人。

「6億人月收入千元」成為近日中國社會討論的熱門話題。輿論指，中國都一直以「世界最大發展中國家」自居，坊間新聞也習慣使然，天天都充斥「中國模式」、「世界第二大經濟體」、「世界工廠」之類資訊，未有預料中國的領導人居然會「自揭瘡疤」。還有評論稱，李克強說法戳破中國「厲害了我的國」的幻影。

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對此，中國人社部專諮委委員、中國收入分配研究院執行院長、北京師範大學教授李實曾在接受國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》採訪時解釋稱，6億人平均月入1,000元左右，並非指這6億人月入都只有1,000元，而是有高於1,000元的，也有低於1,000元的。

李實指出，從構成情況看，這6億人不僅包括在就業、有收入的人口，也包括無就業、無收入的人口，如老人、兒童、學生等被贍養人口。

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他同時強調，「這就證明，這6億人中會有一部分居民月收入要比1,000元高一些甚至高出相當幅度，也會有一部分人月收入要比1,000元低一些甚至低出相當幅度。在利用這一數據時，認清這一群體的人口構成，對正確認識數據反映的現象十分重要。」

不過，李實也坦承，這充分說明中國作為世界上最大的發展中國家，發展的不平衡不充分特徵較為明顯，14億人口中有為數不少的居民收入仍需要提高。

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此外，北師大中國收入分配研究院的萬海遠和孟凡強6月3日撰文，總結了這6億人的典型特徵，指他們絕大部分都在農村，主要分布在中西部地區，家庭人口規模龐大，老人和小孩的人口負擔重，是小學和文盲教育程度的比例相當高，大部分是自僱就業、家庭就業或失業，或乾脆退出了勞動力市場。

同日，中國社科院副院長蔡昉也指出，「6億人月收入1,000元」這是一個事實，這6億人是承受不起失業、承受不起就業不足、承受不起長期不工作的。