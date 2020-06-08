學者伍俊飛：對建制派9月選舉感到悲觀　相信北京已做好預案

被稱為香港回歸中國以來最嚴峻危機的修例風波已過去將近一年。為了應對修例風波暴露出的空前管治危機，先是今年初北京委任封疆大吏出身的夏寶龍、駱惠寧分別執掌國務院港澳辦、香港中聯辦（簡稱「兩辦」），接着4月上旬以來，「兩辦」改變往日作風，密集表態。在剛閉幕不久的全國「兩會」上，北京為了填補香港國安漏洞，推出「港版國安法」，引發廣泛熱議。 怎麼看「港版國安法」？修例風波有哪些值得反思地方？未來香港將何去何從？帶着這些問題，《多維月刊》採訪了香港天大研究院副院長伍俊飛。伍俊飛先生是倫敦政治經濟學院博士，曾為哈佛大學燕京學者，長期關注和研究香港問題。以下為採訪實錄，供讀者參考。此為第三篇（共三篇）。

【港版國安法】學者伍俊飛：擺正央地關係成北京治港新主線

【港版國安法】學者伍俊飛：修例風波暴露香港治理最大問題

香港天大研究院副院長伍俊飛。（圖片來源：超訊）

多維：去年修例風波以來，北京多次提及深層次矛盾，官方媒體頻繁談到香港高房價、高房租、貧富分化、年輕人上升空間堵塞等經濟民生困境。你怎麼看經濟民生的深層次矛盾與香港當前問題的關係？該怎樣去解決香港深層次經濟矛盾？

伍俊飛：「一國兩制」的安排允許香港保留資本主義制度，但問題在於西方的資本主義經濟制度一直在發展變化，而香港的經濟制度一直原地踏步。香港現行的資本主義經濟制度一直奉行「自由競爭不干預」的信條，至多強調「積極不干預」或者「適度有為」。這種制度框架在全球化和中國大陸經濟崛起的大潮中逐漸失去競爭力，引發高房價、高房租、貧富分化、年輕人上升空間堵塞等經濟民生問題。

出於關愛和統戰的目的，北京一直向香港輸送利益，出台了CEPA、自由行、內企在港上市、滬港通等諸多惠港政策，但受益的主要是資本階層，基層和中下階層的利益無人理睬，長期處於自生自滅狀態。這實際上把基層和中產推向了反對派陣營。香港若決心解決這些深層次矛盾，出路在於與時俱進，發展和改善自身的資本主義制度，把平等、公道、正義等指標納入經濟發展目標中。目前看來，缺乏智慧和膽識的港府沒有能力完成這一任務，只有北京出手才能從根本上解決問題。

圖為香港立法會，今年9月香港將舉行立法會選舉。目前來看，建制派面臨較大選舉壓力。（AP）

多維：目前，泛民正在為今年9月香港立法會選舉躍躍欲試，提出立法會議席過半的目標，奪取立法會控制權。對於今年9月的立法會選舉，你有怎樣的預判？

伍俊飛：對9月立法會選舉，我總體上對建制派可能的表現感到悲觀，不排除反對派席位過半的可能性，相信中央和建制派已經做好了各種預案。香港是一個選舉社會，現在中央和建制派面臨的最大挑戰之一是獲得更多選票支持。然而，由於港府長期不解決社會深層次問題，在現行的資本主義制度下，「窮者越窮，富者越富」的馬太效應在香港被放大，財富向極少數人集聚，貧富懸殊快速加大，而占人口絕大多數的選民，包括基層、中下層市民對現狀嚴重不滿。他們屢次通過選票來發出自己的聲音，可是港府和商界一直充耳不聞，導致香港情況不斷惡化。

為人民謀福利、給人民以實際利益，走群眾路線，獲得群眾的支持，這是中共治國的拿手本領。通過土地改革，讓貧苦農民分到土地，中共才得以獲得執政地位；通過實行讓農民吃飽飯的土地聯產承包責任制，中共才成功啟動改革開放。放眼未來，只要中央依法果斷出手，地方政府配合，香港深層次矛盾一定會逐漸得到解決。如果能改善多數市民的生活狀況，中央就能得到基層和中產市民的信任和擁護。