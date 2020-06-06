【中印對峙】兩軍舉行高級會談 　環球時報：印度不要被美國忽悠

中印邊境對峙持續，兩國軍方將於6月6日舉行中將級別高級會談，這為雙方進一步緩和邊境地區緊張局勢帶來了希望。 《環球時報》6月5日社評表示，中印官方都對此輪邊境摩擦保持了低調。社評指，美國希望中印衝突，成全它的漁翁之利，社評說，希望印度「不要被美國忽悠」。

社評說，「不要被美國忽悠了，這是印度長期的戰略課題」。社評稱，華盛頓現在熱衷於縱橫捭闔，然而所有那些拉幫結派都是服務於美國對華戰略施壓的，它們不可能是服務於其他國家的地緣政治安排。社評指美國很希望中印衝突，最好兩國打起來，彼此消耗，成全它的漁翁之利。

美國總統特朗普公開表示願意調解中印邊界爭端，對此，《環球時報》社評表示，在中國對印友好政策十分明確的時候，印度社會應當投桃報李，而不是受華盛頓的蠱惑，試圖「乘人之危」。「中國的戰略形勢沒那麼糟糕，我們既然不懼美國的打壓，又怎麼可能縱容某支力量借美國的一點支持來向中國發難呢？」

社評還稱，中國社會高度欣賞印度決策者在一些關鍵時刻表現出的理性，希望印度的輿論力量也莫腦子發熱、過度膨脹。希望他們多為中印邊境地區的和平穩定做貢獻，而不是炒作煽動，逼印度政府和軍隊冒進。

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觀察人士認為，現在，由於中國正在處理新冠肺炎（COVID-19）疫情後的諸多難題，以及與美國之間緊張的關係，不太可能升級與新德里的緊張關係。

另據中國上海復旦大學南亞研究中心副主任林民旺，中印雙方都在某種程度上保持克制，控制事件的影響，可能都不想事態升級太多。但是實際上，印度在邊境軍隊的數量上對中國有6比1的優勢，因為對中國來說，在最偏遠的高原維持一支龐大的軍隊成本太高。