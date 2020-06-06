解放軍東南沿海演練登陸作戰　學者：大陸「小攤牌」對台升高壓力

兩岸關係持續緊張，兩支解放軍部隊近日在東南沿海地區演練登陸作戰，引發輿論關注。 對此，有學者表示，大陸對於蔡英文就職演說對兩岸關係的表態不滿，此次通過軍演發出強硬信號，「小攤牌」對台升高壓力。

6月3日，央視軍事頻道報道稱，解放軍陸軍第73集團軍所屬兩棲重型合成旅在東南海域進行海上實彈射擊考核。畫面顯示，兩棲坦克在海面一字排開射擊灘頭模擬目標，隨後衝灘登陸。同日，央視亦播放解放軍陸軍第74集團軍所屬重型合成旅進行民船裝卸載試驗演練，包括坦克、裝甲車、步兵戰車等50多輛軍用重型裝備快速裝載、完成遠程航渡。

+ 2

對此，新加坡國立大學東亞研究所研究員祁冬濤受訪時說，蔡英文520就職演說稱台灣不接受「一國兩制」，在大陸看來「等於她這份答卷還是不合格」，因此通過軍演發出強硬信號，「小攤牌」對台升高壓力。

南京大學國際關係研究院院長朱鋒接受採訪時也說，面對美台關係不斷升温，以及蔡英文不接受「九二共識」，大陸目前是借軍演加強對台軍事威懾，「這是一種姿態，強調現在台灣如果要繼續台獨，那只得逼着大陸武力解決」。

不過，他同時稱，大陸目前對台的軍事鬥爭準備，並不意味着要把「武統」調整為處理兩岸關係的首要選項，「『武統』還是為了防止台獨而不得不採取的最後手段，這一點沒有看到大陸政策有根本性的改變」。

祁冬濤也說，「武統」是北京對台策略上的底線和保障。目前從兩岸與美國三方形勢而論，「和統」的希望確實比較小，「武統」形勢因而升高，但並不意味着大陸已放棄「和統」。

他還稱，美國目前面臨國內疫情未穩、經濟不振、騷亂嚴重，可能影響其在台海對大陸的軍事威懾力。大陸目前正抓住機會升高台海軍事緊張，對台美加以試探，但不至於主動開戰。

（綜合報導）