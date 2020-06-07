【港版國安法】朝鮮勞動黨機關報：香港問題的決定權在於中國

全國人民代表大會通過「港版國安法」有關決定，日後將立法並引入《基本法》附件三直接在香港實施。 朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》7日（周日）發表題為《任何人都不能侵犯主權國家主權》的評論員文章，支持中國關於涉港問題所採取的措施，表示香港問題的決定權在於中國。

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》發表文章，支持中國關於涉港問題所採取的措施，表示香港問題的決定權在於中國。（資料圖片）

文章稱，中國全國人民代表大會通過「港版國安法」有關決定，是主權國家在行使自己的權利。在香港，一些人受到外部勢力的教唆，危害國家安全的風險正在增加，人民生活在不安與恐懼當中。中國政府正在採取多種措施，保護人民生命財產和國家安全。對此，任何人都無權干涉誹謗。

文章又稱，從第三方立場來看，對中國行使主權施加壓力並公然企圖分裂中國的行為是非常令人擔憂的。香港問題的決定權在於中國。中國捍衛國家主權，安全和發展利益的一切措施都是極其正當的。

朝鮮此前曾多次發聲支持全國人大通過「港版國安法」有關決定。朝鮮外務省發言人5月30日表示，近年來香港事態嚴重威脅「一國兩制」原則與國家安全，抹黑社會主義國家形象，助長社會混亂。這是企圖分裂中國的外部勢力及其追隨者陰謀的產物。一名朝鮮勞動黨國際事務部門發言人也在6月4日刊登文章，指美國威脅「放狗」鎮壓國內反種族主義抗議活動，沒資格就香港或人權問題批評中國。

（綜合報道）