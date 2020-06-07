新冠肺炎｜中國暫停77個發展中國家債務償還　向世衛捐5千萬美元

新型冠狀病毒肺炎疫情持續在全球多地蔓延。國務院新聞辦公室今日（7日）舉行記者會，會上發表《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。 外交部副部長馬朝旭表示，中國積極參與並落實20國集團暫緩最貧困國家債務償付的倡議，已經宣布向77個發展中國家和地區暫停債務償還，又指中國向世衛組織分兩批提供了5000萬美元的現匯援助。

外交部副部長馬朝旭表示，中國已向世衛組織分兩批提供了5000萬美元的現匯援助。（國新網）

國家主席習近平在第73屆世界衛生大會視像會議開幕式上發表講話，提出了一系列倡議和舉措。馬朝旭指，習近平在講話當中宣布的舉措都在積極地落實之中，並且不斷取得新的進展。中國將提供20億美元的援助，既包括提供抗疫物資的援助，也包括支持有關國家疫後經濟社會恢復和發展。

馬朝旭指，中國向世衛組織分兩批提供了5000萬美元的現匯援助，還向疫苗免疫聯盟等國際組織提供捐贈，還幫助世衛組織「團結應對基金」啟動在中國的籌資。關於聯合國人道主義應急倉庫和樞紐在中國建設，相關事宜正在商談和加緊籌建之中。中國還積極參與並落實二十國集團「暫緩最貧困國家債務償付倡議」，已經宣布向77個發展中國家和地區暫停債務償還。關於30個中非對口醫院合作機制正在加緊建立。

馬朝旭強調，中國高度重視疫苗研發的國際合作，已經參加世衛組織藥品和疫苗研發全球倡議，中國疫苗研發完成並投入使用後將向世界提供安全、有效、高質素的全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出自己的貢獻。

（綜合報道）