【港版國安法】駱惠寧撂狠話　中央加速推進港版國安法

6月7日，香港特區政府網站發布消息稱近期有示威者有組織計劃發動學生反對「香港國安法」立法的網上聯署，推動所謂的「罷工罷課公投」，港府對此表示強烈譴責。如果說5月末北京剛剛宣布推出港版國安法時，香港一度出現的小規模街頭示威是反對派的本能反應，那麼今日的所謂「罷工罷課公投」則更像是一種「掙扎」。

隨着修例風波的逐漸平息以及新冠疫情的突襲，從過去幾次香港街頭的示威運動大概就可以觀察到，示威群體內部已經出現分裂，想要再次重演2019年的反修例運動大概率是不太可能的事。更為重要的是，現在主動權已經不在香港，而在北京。

此次北京推出港版國安法雖然在外界看來是突然之舉，但北京已經多次表態是深思熟慮的結果。這包括對香港局勢變化的準備以及對外部反應的把握。6月6日，中聯辦召開聽取涉港國安立法意見座談會，21位港區全國人大代表和全國政協委員參加。這是中聯辦收取香港各界對港版國安法意見的會議，當然也是中聯辦藉機喊話的會議。

此次會議上，中聯辦主任駱惠寧撂下港版國安法制定計劃問世以後最為嚴厲的官方措辭。駱稱，決定了的事，就會堅決地做。宣布了的事，就會切實兑現。其實，在過去的一段時間內，北京已經通過多個渠道頻繁發聲，強勢捍衛港版國安法的制定計劃。而計劃不會在風平浪靜中完成是預料之中的。

「香港各界撐國安法聯合陣線」公布日前進行的簽名活動收集到逾292萬個簽名，中聯辦主任駱惠寧出席簽名交接儀式。(點新聞影片截圖)

香港本土的部分勢力，與中國正在激烈博弈的美國，以及早已對香港不再有任何管治權的曾經的殖民帝國英國等等，都是在此次的港版國安法中反應最強烈的。美國一邊將國內因種族矛盾引起的示威浪潮稱作「恐怖主義，並質疑有外部勢力參與，一邊堅持在香港問題上扮演「外部勢力」角色。英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前投書《南華早報》宣稱將準備為持有英國國民（海外）護照的港人修改移民政策，以抗議中國政府的香港政策。並呼籲北京懸崖勒馬。

想來，他們並未聽懂此前北京的決心。他們認為，只要有擺出足夠大的國際壓力，北京在香港事務上還有妥協的空間。如果說此前他們沒聽懂或者心懷幻想的話，那麼駱惠寧的此番話應該再直白不過了。

其實，在外界加大對北京威脅的同時，港版國安法的推進是更為迅速了。5月21日北京首次通過新聞記者會的形式向外界披露制定港版國安法的計劃，而在兩會結束剛剛一週之際，6月3日，特首林鄭月娥便再次赴京，向北京反饋香港社會意見。時隔3日，駱惠寧再次召集港區人大代表、政協委員，可見北京推進港版國安法的急迫性。