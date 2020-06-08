【罷韓成功】備戰高雄市長補選　國民黨陷入「韓國瑜障礙」

罷免高雄市長韓國瑜選舉投票紛擾多時，終於在6月6日（上周六）劃下句點，高雄市民以93萬9,090張的同意罷免票，宣吿「韓流」終結。一如輸家在每一場選舉過後的處理，優雅轉身下台、找戰犯，以及面對接下來該怎麼辦，是必須要有的流程。

韓國瑜確定解職，代表高雄市長補選緊接而來，相較於好整以暇的民進黨，國民黨這廂卻陷入無人應戰的窘境。說得更直接一點，面對這一場國民黨內都自認不會贏的高雄市長補選，國民黨該如何讓自己在倒數的「下一場敗選」中，盡量保住面子和所剩無幾的裏子，是個沉重的問號。

高雄市長韓國瑜罷免案在6月6日揭曉結果，韓國瑜成為台灣首名被罷免的直轄市長。（中央社）

民進黨是「第一時間」戰犯

回到開票的6日晚間，當韓國瑜遭罷免的局勢底定，韓國瑜即率高雄市府一級主管出面發表「吿別演說」，除了留下感謝與祝福，自然不會忘卻他的遺憾。韓國瑜遺憾「民進黨第二次執政的所有心思，幾乎全部集中在罷韓國家隊，集中央政府力量跨各部會買通幾乎90%以上媒體，幾乎百分百網軍全力攻打韓國瑜」。

同一個晚上，國民黨主席江啟臣也率領黨中央幹部發表談話，雖對選舉結果表示尊重，但強烈譴責民進黨用行政力量明目張膽操縱罷免案，認為民進黨的做法對於台灣民主制度發展，甚至對於朝野共同合作面對後疫情世界變局的可能，都有深遠且負面的影響。

民進黨目無法紀地攻訐韓國瑜、操縱罷免案，毫無意外地成為韓國瑜市府與江啟臣黨中央第一時間「膝關節反應」的頭號戰犯。共同敵人在前，劍指民進黨成為了韓國瑜陣營與國民黨中央之間少有的共識。

慘遭罷免 錯在韓國瑜還是國民黨

然而，不論是韓國瑜陣營或是國民黨中央，進行敗選檢討總不能只是一曲「民進黨陰謀」就足以曲終人散。延續自2018年九合一選舉，誕生於韓國瑜個人魅力所匯聚的「韓粉」，顯然不做此想。除了怪罪民進黨、喊着罷免蔡英文、咸信93萬張罷免同意票恐有做票嫌疑外，韓粉對於國民黨中央的被動，自總統大選期間即放任民進黨對韓國瑜的恣意攻擊，早有不滿。在韓粉眼中，國民黨中央的不積極作為，未給予韓國瑜強而有力的奧援，同是釀成今日大禍的幫兇。

反之，卻也有不少評論「樂觀」指出，在韓國瑜被罷免後，「韓流終結」的正面效果是國民黨得以擺脱兩年來狂熱的「韓國瑜主義」，走回自己的路。簡言之，這類的評價視韓國瑜為國民黨的負面資產，這一場罷免選舉輸的對象是韓國瑜，而非國民黨。這套脈絡的基礎，其實是回到傳統保守的國民黨與民粹強烈的韓國瑜，兩者本身的不相容，過去兩年只是國民黨與韓國瑜一場歷史的偶然巧遇，造化弄人，也造化弄黨。

高雄市長韓國瑜罷免案6日結果揭曉，罷韓確定成功。國民黨主席江啟臣（前左3）傍晚現身高雄市黨部，率黨內同仁出面發表談話。（中央社）

簡言之，除了共同譴責民進黨操縱罷免案，韓國瑜陣營與國民黨中央，肇因先天體質差異，加上後天各懷鬼胎，「疑心生暗鬼」的結果，慘遭罷免只是讓藍營內部油生國民黨消極、加乘導致失敗，或是貶謫遭罷免是韓國瑜個人失敗的甩鍋心態。

是以，國民黨現在當如何自我界定在這一場失敗中的角色，實為兩難：當罷免已定，若不切割韓國瑜，則站到了主流「反韓」民意的對立面，如何期待從邊陲回歸？又一旦將遭到罷免的敗果歸咎於韓國瑜，大量韓粉的選票恐將離國民黨而去。

韓國瑜的選票障礙

如無意外，新任高雄市長將於三個月內補選產生，民進黨推派台行政院副院長陳其邁再戰高雄的機會濃厚，反觀明確可為國民黨披掛上戰場的人選，卻望無一人。

兩黨這般對陣的態勢，已不乏國民黨黨務主管、立委、市議員不諱言，稱高雄市長補選一役國民黨推派誰出征，大概都不會贏。然而，言及敗選，也要有盡管敗選但也要「能看」的姿態。高雄市長補選國民黨還能拿到多少選票，成了國民黨江啟臣黨中央必須嚴肅計算的一道政治數學題。

高雄市長韓國瑜罷免案6日投開票，傍晚5時許確定同意票數已達門坎，罷韓成功，罷韓總部外群情激昂，有民眾獲知結果底定後，忍不住落淚。（中央社）

回顧2018年高雄市長選舉，聲勢正旺的韓國瑜豪取89萬2,545票（53.87%），2020年台灣總統大選，韓國瑜在高雄「主場」只取得61萬896票（34.63%）；至於更早之前，2014年代表國民黨參選的楊秋興對戰時任高雄市長陳菊，僅取得45萬647票（30.89%）。歷屆選舉得票數字的起落，將促使國民黨屆時不論推派何人參與市長補選，得票數再糟，都有壓力必須支撐在61萬票以上，否則面子裏子盡失——當敗選無法避免，但得票數未及韓國瑜的61萬票（或34.63%得票率），國民黨內那股不滿韓國瑜、歸咎韓國瑜將國民黨拖下水的聲音，將無言以對，屆時也勢必面對韓粉反彈、甚至反譏，而使黨中央無地自容——因為離開了韓國瑜的國民黨，並沒有比較好的表現，甚至更差。同時，也將落下國民黨近兩年得以在高雄「有所作為」，只能歸功於韓國瑜一人刺激了國民黨得票，而非這個黨給予了在地何種期待，這無疑將中傷國民黨中央的領導威信。

總的來說，罷免案通過讓「韓流」終結，但這並不意味國民黨吿別了韓國瑜，橫亙在國民黨眼前的高雄市長補選，是再一次的「韓國瑜障礙」。