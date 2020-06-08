【港版國安法】環球時報批蓬佩奧：像納粹德國臭名昭著的戈培爾

中美圍繞「港版國安法」爭執不斷，美國國務卿蓬佩奧指責北京對香港做法「像納粹德國在二次大戰中違背承諾那樣」。對此，官媒《環球時報》6月7日（周日）題為「和平的中國和好鬥的美國，誰才像納粹？」的社評回擊稱，蓬佩奧的指控無疑越過了現代文明外交的全部底線。

在全國人大通過「港版國安法」後，蓬佩奧多次發表言論批評中國。（Reuters）

社評指，當下的這場新冠疫情在中國受到全力抑制，無數中國民眾的生命被挽救，而美國卻暴露出制度野蠻，感染和死亡人數高居世界第一。蓬佩奧這個時候把納粹德國搬出來喻指中國，他讓人們從那面鏡子裏看到的恰是美國自己。

社評批評，蓬佩奧表現出意識形態上的極端主義，對外政策上的冒險主義，公然撒謊，捏造罪名，「他的表現更像是納粹德國那個臭名昭著的戈培爾（Paul Goebbels）。」戈培爾是納粹德國時期的國民教育與宣傳部部長。

社評還稱，「蓬佩奧們正在推動世界從合作走向『脱鈎』和對抗，把相互理解、尊重和包容變成各種各樣的勢不兩立。中國沒有要求任何國家改弦更張，而美國卻一直試圖『重塑中國』，並且因為中國拒絕按照它的願望做出改變而惱羞成怒，暴露出霸權主義的兇相。中國有五千年的文明，我們什麼都見過。美國想對中國進行改造，對不起，你們太嫩了點。」

據悉，蓬佩奧和美國國務院對中國的指控在6月6日再次升級。蓬佩奧不僅批評北京以美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死「大做文章」，「無情地利用」美國正在發生的騷亂，還在接受採訪時將中國比作納粹德國。

《環球時報》指蓬佩奧像納粹德國的戈培爾。戈培爾是納粹德國時期的國民教育與宣傳部部長。（網絡圖片）

對此，《環球時報》總編輯胡錫進亦在Twitter上發文回應，指中國已經32年沒有參加過戰爭了，而美國卻在四大洲不斷發動戰爭。美國退出了許多有助於實現世界和平的聯合國機構，而中國則是聯合國的堅定捍衛者。美國還發動了前所未有的貿易戰。「誰更像納粹德國？」

胡錫進又稱，蓬佩奧正在煽動極端的敵對情緒，並使世界四分五裂。「您不像是一位高級外交官，而是像納粹德國的戈培爾那樣說話。 我擔心世界和平最終會被像你這樣的極端政客破壞。」