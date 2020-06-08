【港版國安法】菲律賓外交部長發Tweet：香港事務不容第三方插手

周日（7日）晚，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）在Twitter上稱，香港事務只能由中國人民和香港人民自行解決，不容第三方插手。

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）在Twitter上稱，香港事務只能由中國人民和香港人民自行解決，不容第三方插手。（Twitter）

洛欽在轉發《南華早報》的一篇文章時作上述表態。該文章稱，香港公務員事務局局長聶德權在7日出席一個圓桌論壇時表示，香港公務員既是這座城市的公務人員，同時亦是中國的公務員。

洛欽在轉發這篇文章時評論稱，「這是中國的領土，一國兩制意味着香港自由資本主義和具有中國共產主義者特色的北京共產主義，而絕不是英國的殖民主義和北京的共產主義。 所以，本質上香港事務只能由中國人民和香港人民自行解決，不容第三方插手。」

全國人大會議5月底通過訂立「港區國安法」。（資料圖片）

5月28日，全國人大通過「港版國安法」草案，將授權全國人大常委會制定有關法律，列入基本法附件三在香港實施。

在草案審議前，相關消息最早於5月21日曝光。5月23日，洛欽轉發路透社一篇訪問前港督彭定康的報道，報道題為「前香港總督：中國出賣了香港，所以西方應該不再欺騙自己」。洛欽寫道：「必須要說，香港在移交後才成為地球上最具經濟活力的地方之一。新的建築物和道路，普通香港人不再被當成垃圾一樣對待，警察終於乾淨了。許多菲律賓孩子在那裏度過了暑假。便宜的。」

中國外交部發言人華春瑩則轉發洛欽的帖文，並回應道：「香港的故事證明，擁有正確的敘事和歷史記憶是多麼重要。香港人民正享有1997年以前從未有過的權利。」

（綜合報道）