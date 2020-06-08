美國示威｜曾遭北京制裁　美國國家民主基金會發聲撐示威引爆輿論

黑人弗洛伊德（George Floyd）之死引發的抗議活動已經演變成美國全境範圍內的大騷亂。但就在此時，曾遭中方點名制裁的美國非政府組織（NGO）「美國國家民主基金會」（NED）發聲撐示威，引發關注。

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6月5日，美國國家民主基金會在其官網上聲稱他們支持美國當下正在進行的抗議活動，並宣稱這些活動「有益於海外的民主鬥爭，能給其他國家的民眾帶去希望。」聲明還說，「希望現在的危機能讓民主充滿活力的理想實現，希望這次危機能給和我們一樣致力於自由和人類尊嚴的其他國家的民眾帶去希望。」

上述聲明迅速引發輿論熱議。西方國家網友在評論區寫道，「你們是真的在宣揚暴力和破壞，邪惡」、「你們就是打着給美國的競爭對手帶來『民主』為幌子，在全球範圍內傳播恐怖和混亂」。還有網友稱，「回家推進美國的政權更迭吧，不要惹中國和俄羅斯這樣的強國，因為你們不會在中國和俄羅斯實現這個目標的」。

中國網友則直指該組織是「披着民主人權的皮，滲透分裂別國的邪惡組織」，並稱「全世界都被美國搞亂了」。

值得一提的是，就在美國騷亂持續升級之際，美國國務卿蓬佩奧6月6日指責北京以美國非裔男子弗洛伊德之死「大做文章」，「無情地利用」美國正在發生的騷亂。對此，中國網友直呼「針對美國攻擊我們的言行，我們必須反制」。

在香港的反修例風波中，中國外交部於2019年12月2日宣布對美國國家民主基金會等5家美國NGO實施制裁，發言人華春瑩說，「大量事實和證據表明，有關非政府組織通過各種方式支持激進分子，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動『港獨』分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任。這些組織理應受到制裁，必須付出應有代價。 」