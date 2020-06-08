【反腐】涉以權謀私受賄　新疆人大常委會原副秘書長被雙開

全國兩會結束後，中共反腐持續深入。據中央紀委國家監委網站消息稱，新疆維吾爾自治區人大常委會原副秘書長艾尼瓦爾·吐爾遜嚴重違紀違法被雙開，並終止其自治區第九次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

通報指，艾尼瓦爾·吐爾遜毫無理想信念，拒不執行黨中央重大決策部署；違反中央八項規定精神，超標準為其子大操大辦婚禮；在工作調動、職務晉升等方面為他人謀利；利用職權將本人及其親屬應當由個人支付的費用由他人報銷，違規從事營利活動，違規持有非上市公司股份，收受禮品、禮金；不正確履行職責，縱容、默許瞞報漏報工作數據；利用職務便利在項目承攬等方面為他人謀取利益，並收受財物；為謀取不正當利益，送給他人財物。

新疆形勢錯綜複雜，近年來，中共高層不斷推進該地區反腐，以淨化新疆官場。（新華社）

對於其受賄及違紀行為，通報用「性質極其嚴重、影響極其惡劣」形容，並強調應予嚴肅處理。

艾尼瓦爾·吐爾遜去年7月30日落馬受查。公開資料顯示，艾尼瓦爾·吐爾遜是維吾爾族官員，在職研究生學歷，長期在新疆任職。曾任新疆喀什英吉沙縣紀委書記、喀什市副市長、喀什市委副書記、喀什統戰部部長、新疆自治區人大常委會副秘書長等職。