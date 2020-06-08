罷韓成功．懶人包｜許崑源墮樓亡誰接議長？　了解高雄議會走向

台灣高雄市長韓國瑜罷免案上周六（6日）通過，一向支持韓國瑜的高雄市議長許崑源當晚墮樓身亡，由於目前是開議期間，議會運作迫切需要仰賴議長，新任議長人選成為重要話題。 市議長有哪些職能和權力？是經由何種方式選出？除了補選還有無其他產生繼任議長的方式？國民黨能守住議長大位嗎？本文帶你了解許崑源墮樓後，高雄市議會的下一步走向。

高雄市議長許崑源墮樓身亡，議會下半旗致哀。（中央社）

一、市議長的職能和權力為何？

根據台灣的《地方制度法》和《地方立法機關組織準則》，市議長對外代表議會，對內綜理議會會務。議會開會時，由議長擔任會議主席。市議長還要負責每6個月召開每年審議總預算之定期會。

此外，會期屆滿而議案尚未議畢或有其他必要時，議長可提經大會決議延長會期。議長請求下還可召開臨時會。罷免副議長時，由議長擔任主席。議長、副議長同時不能執行職務時，由議長指定人選代行。議長還負責核定「議會分層負責明細表」以付諸實施。另根據《高雄市議會組織自治條例》，該會設置秘書長，議長負責命其處理議會事務。

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二、議長的遴選和補選辦法如何？

根據《地方制度法》，議長選舉應於議員宣誓就職典禮後即時舉行，並應有議員總額過半數之出席，以得票達出席總數之過半數者為當選。無人當選時，應立即舉行第二次投票，以得票較多者為當選；得票相同者，以抽籤定之，補選時亦同。

前項選舉，出席議員人數不足時，應即訂定下一次選舉時間，並通知議員。第三次舉行時，出席議員已達議員總額1/3以上者，得以實到人數選舉，並均以得票較多者為當選；得票相同者，以抽籤定之。第二次及第三次選舉，均應於議員宣誓就職當日舉行。

補選方面，依據地方立法機關組織準則和高雄市議會組織自治條例規定，議長死亡應立即報行政院備查並函知市政府，議長出缺須議決補選，但對補選日期並未設限。

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三、國民黨能守住議長大位嗎？

高雄市議會議員為公民直選，共劃分15個選區，共有66席，任期4年，2022年12月25日屆滿。由於身為國民黨籍議員的議長許崑源離世，目前共有65名市議員在任（議員因缺額未達選區議員數2分之1，依規定不補選）。

上述在任議員依黨團運作區分，國民黨團32席、民進黨團26席、泛藍的無黨團結聯盟4席、泛綠的時代力量2席、泛綠的台聯1席。國民黨雖未達到33席的穩定過半，但由於過往表決時國民黨會與其他黨團議員合作，補選時要想獲得過半數支持並不難。

不過，國民黨亦並非穩操勝券。據《聯合報》指出，為了保險起見，國民黨還需爭取無黨團結聯盟的支持，萬一民進黨爭取到第三勢力所有席次，國民黨的議長之位恐怕保不住。

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四、補選以外還有其他產生繼任議長方式嗎？

按照目前議事規則，除了補選新議長外，議長亦可透過黨團協商產生。但據台媒《TVBS》報道，由於發生議長的不幸意外，加上藍營議員人數優勢，不少綠營議員個人私下表態，傾向讓國民黨籍的副議長來接任。

國民黨高雄市議員黃柏霖則表示，議長產生方式應該名正言順，如果依法要選舉產生就辦選舉；如由副議長直接出任議長，盼程序完備。市議會秘書長黃錦平亦表示，依法要辦理補選，不過相關法例並沒有細節，所以要由議會討論。

（綜合報道）