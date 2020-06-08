武漢人大常委會原副主任孫應徵受查　曾拍板假釋「湖北版孫小果」

退休8個月後，湖北武漢市人大常委會原副主任孫應徵於近日落馬，據瞭解，他因涉湖北一起假釋案備受輿論關注。

湖北省紀委監委6月8日通報稱，武漢市人大常委會原副主任孫應徵涉嫌嚴重違紀和職務違法，目前正在接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查，並被採取留置措施。

公開資料顯示，孫應徵自1988年12月2004年8月，歷任湖北省高級人民法院政研處處長、研究室主任、審判委員會委員、副院長；2004年8月後步入湖北省檢察系統，曾任湖北省人民檢察院黨組成員、副檢察長、檢察委員會委員，武漢市人民檢察院黨組書記、副檢察長，代理檢察長；2007年1月至2016年1月，任武漢市人民檢察院黨組書記、檢察長。

2016年1月至2019年10月，孫應徵任武漢市人大常委會黨組成員、副主任，並於2019年10月退休。

武漢市人大常委會原副主任孫應徵落馬。（網上圖片）

近日，孫應徵因涉湖北商人林明學假釋案備受關注。2001年，曾是「全國優秀企業家」的林明學被桂林中院一審判處死刑，後廣西高院二審改判20年。之後他獲得違法假釋「重出江湖」。因此，林明學也被稱為「湖北版孫小果」。

2019年5月，湖北省紀委監委通報，2011年林明學被違法假釋後，又實施了故意傷害、容留他人吸毒、聚眾淫亂、行賄等多種犯罪行為，其多個「保護傘」也被查，包括武漢市市委原常委、武漢開發區工委原書記胡洪春，武漢市原政法委副書記周濱，武漢市黃陂區原政協主席李勝橋，武漢江漢區法院原院長劉漢強等人。

2020年5月27日，中國官方對涉案人員的一次庭審勾勒出了林明學違法假釋案的三部曲：北京某單位下屬辦公室要職的朱某為其出具「特殊業務關係人員」公函；武漢中院副院長授意區政府出具立功說明書；公函送到檢察院，檢察院拍板假釋。

2001年，曾是「全國優秀企業家」的林明學被桂林中院一審判處死刑，後廣西高院二審改判20年。之後他獲得違法假釋「重出江湖」。因此，林明學也被稱為「湖北版孫小果」。（網上圖片）

據悉，時任武漢市檢察院檢察長的孫應徵不顧下屬檢察院的不同意見，直接拍板決定假釋，接着武漢市中院也裁定假釋。

對此，曾有內地網友在社交媒體網站質疑，「時任武漢市檢察院檢察長孫應徵，無視眾人反對，直接拍板同意假釋，但為何一直尚無被查的消息？」直至6月8日被查，孫應徵也再次進入公眾視野。

值得注意的是，新冠肺炎疫情爆發後，湖北省和武漢市展現出的治理能力不足，重視不夠等問題，令武漢官場飽受詬病。如今，中國疫情得到有效控制，反腐持續深入，武漢官場難逃一場整頓。