【地攤經濟】北京之後深圳官媒表態：不宜一哄而上發展地攤經濟

國務院總理李克強提出「地攤經濟」可以保就業後，內地多個城市紛紛出台政策支持小販「擺攤」，一時之間湧現「地攤生意」熱潮。 不過，央視、《人民日報》、北京市委機關報《北京日報》等中央及地方官媒卻先後發文，指地攤經濟「升温不能發燒」，或稱「北京代表國家形象，不適合搞地攤經濟」，呼籲「降温」地攤經濟。 周一（8日），深圳市委機關報《深圳特區報》亦刊文稱，發展「地攤經濟」要因地制宜，而深圳是「現代化國際大都市」，不宜一哄而上。

▼ 圖輯｜在內地遍地開花的「地攤經濟」

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《深圳特區報》文章先指，發展「地攤經濟」，可能一定程度上創造就業崗位，但它不是一劑萬能藥方，發展「地攤經濟」要因地制宜，因城而異。

文中提出兩點解釋，一是要考慮城市定位，稱中國城市建設規模巨大，發展速度一日千里，但同時也帶來城市面貌、產業結構趨同，文化地域特色喪失的「千城一面」問題，其中一個因素就是一些地方盲目跟風、一哄而上。因此，「地攤經濟」是否適合一個城市，要根據這個城市的定位和發展目標來作出判斷和選擇。而對於深圳這類現代化國際大都市而言，顯然不宜一哄而上發展「地攤經濟」。

文章指，對深圳這類現代化國際大都市而言，顯然不宜一哄而上發展「地攤經濟」。（中新社）

二是考慮精細治理。文章稱，城市管理應該像繡花一樣精細，管理城市既要善於運用現代科技手段實現智能化，又要通過繡花般的細心、耐心、巧心提高精細化水平。伴隨「地攤經濟」而來的環境衛生、交通出行、城市管理等方面的問題，需要各方面高度重視。

文章結尾道，對各地而言，堅持新發展理念，推動高質量發展，顯然需要「咬定青山不放鬆」，而是否發展「地攤經濟」，則並非一道必答判斷題，而是一道補充選擇題。

北京自6月6日啟動「北京消費季」，至「十一」黃金周後結束。（新華社）

北京推「北京消費季」刺激經濟

《北京日報》6日刊發的評論文章指出，「地攤經濟」是否適合一個城市，要由這個城市的定位做出判斷和選擇。北京是國家首都，必須注重保持城市應有的秩序，不應也不能發展那些不符合首都城市戰略定位、不利於營造和諧宜居環境的經濟業態。

不過，雖然北京官媒出言為「地攤經濟」，但當地亦有制定刺激消費措施。據介紹，北京自6月6日啟動「北京消費季」，至「十一」黃金周後結束，將發放122億人民幣消費券，覆蓋餐飲、購物、文化、旅遊、休閒、娛樂、教育、體育、健身、出行等領域，推動北京各行業復商復市，採取「政府搭台、企業唱戲、全民參與」的模式，目前已經梳理形成400餘項重點活動。