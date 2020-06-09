【中印對峙】拒美調停　專家：中印已有成熟機制存在

5月以來，中印邊境對峙持續升級，局勢緊張。美國總統特朗普（Donald Trump）表示願意調解中印爭端但遭拒絕。中國專家分析稱，美國表示願意介入，實際上是期望印度能在美國印太戰略推進過程中助美國一臂之力。不過，中印兩國間有一些成熟的機制，能夠有效管控危機和分歧。

對於中印邊境對峙，美國總統特朗普5月27日曾表示，願意出面調解中印之間的邊界爭端。不過，特朗普的言論很快就遭到了中方的拒絕。5月29日，印度外交部也發表聲明表示，印方將通過邊境問題機制和外交渠道，直接與中國政府保持聯繫。

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6月2日，特朗普在邀請印度總理莫迪參加下一屆G7峰會時，再次表達了對中印邊境問題的關注，不過，印度仍未接受美國介入調解。

對此，中國社科院地區安全研究中心主任助理楊丹志分析，特朗普上任後，美國正式推出2.0版的印太戰略，在推進過程中，美國希望得到南亞大國強有力的支持，所以一直想拉攏印度。在這個特殊的時期，美國表示願意介入，實際上是期望印度能夠投桃報李，在印太戰略推進過程中助美國一臂之力。

他認為，中印關係確實是有一些成熟的機制，這些機制的存在，某種意義上講是一種潤滑劑，在雙方出現摩擦和衝突的時候，能夠有效管控危機和分歧。但是由於印度國內、國際的複雜因素，有可能對中印關係會產生干擾和一些不好的影響，所以中印雙方還是需要加以關注和努力，才能確保雙邊關係健康穩定的發展。

不過，他同時指出，從中印兩國領導人共識，到這次各層級間對話，雙方反覆強調的一個概念就是，不能使分歧上升為爭端，這也是中印關係日漸成熟的一個表現。

另據英國廣播公司（BBC）報道，特朗普願意調解中印爭議首先是內政考慮：2020正值大選年，印度裔美國人在過去十多年裏在美國人口翻倍增長，這些人和他們的祖國印度聯繫密切。