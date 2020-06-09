陸學者新華社發文：《反分裂國家法》是台海和平法律保障

5月29日，北京舉行了《反分裂國家法》實施15周年座談會。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書在會上發表講話強調，要深入貫徹落實習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，深刻認識《反分裂國家法》的重要作用，堅決反對「台獨」分裂、堅定推進祖國和平統一。 上海國研院副院長、上海市台灣研究會會長嚴安林日前於新華社發表文章稱，《反分裂國家法》（下稱《反分裂法》）是台海定海神針，維護並保障台海和平。

嚴安林從三個面向分析《反分裂法》。首先，他認為該法強力震懾「台獨」勢力，有力地捍衛了中國的主權與領土完整，維護了台海地區和平穩定。他認為，2004年時陳水扁主政下的兩岸關係，台灣不僅持續蓄意挑戰國際社會一中原則，而且在台灣推行「公投」「制憲」的「台獨」活動。

上海國研院副院長、上海市台灣研究會會長嚴安林。（網絡圖片）

嚴安林指出，陳水扁時期的民進黨政府挑舋大陸對台政策底線，挑起兩岸關係高度緊張與對抗。而正是為了反對和遏制台獨分裂勢力，促進兩岸和平統一、地區和平穩定等理由，北京才制定《反分裂法》。他表示，該法通過就是給陳水扁當頭棒喝，也讓陳水扁日後公開承認「台獨做不到就是做不到」，台海局勢也才趨於穩定。

再者，嚴安林認為，《反分裂法》推動兩岸實現全面「三通」與兩岸開啟全面交流新局面，促進與保障台灣民眾獲得兩岸關係和平發展「紅利」。

他表示，該法第六條明確提出，大陸採取措施以「維護台灣海峽地區和平穩定，發展兩岸關係」，而這又包括五方面的舉措：例如「鼓勵和推動兩岸人員往來，增進了解，增強互信」﹔「鼓勵和推動兩岸經濟交流與合作，直接通郵通航通商，密切兩岸經濟關係，互利互惠」﹔「鼓勵和推動兩岸教育、科技、文化、衛生、體育交流，共同弘揚中華文化的優秀傳統」﹔「鼓勵和推動兩岸共同打擊犯罪」﹔以及「鼓勵和推動有利於維護台灣海峽地區和平穩定、發展兩岸關係的其他活動」。

嚴安林強調，正是在《反分裂法》的有力規範與積極推動下，馬英九時期兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上，才能推動兩岸走上和平發展的軌道，不僅海協會與海基會重啟協商、簽署23項協議，國台辦與陸委會建立了聯繫溝通機制與「兩岸熱線」，雙方也全面「三通」。甚至兩岸領導人還於2015年11月7日進行會晤。

嚴安林也表示，該法稱「依法保護台灣同胞的權利和利益」，後續包括許多兩岸關係和平發展的「紅利」、近年來大陸陸續推出的「惠台31條」「惠台26條」與助力台企的「11條」，都是推進兩岸融合發展的政策措施。

蔡英文政府日益親美抗中。（台灣總統府供圖）

最後，嚴安林認為，《反分裂法》依然是當今和未來確保兩岸和平穩定與兩岸民眾福祉的有效法律武器。他表示，近年來台灣政治局勢與兩岸關係都出現若干新的變化。特別是美國對華政策由「接觸」轉向「遏制」，美國也開始加大打「台灣牌」的頻度與力度，「台獨」分裂勢力蠢蠢欲動，不斷推進「去中國化」與「兩岸脱鈎」。

嚴安林強調，民進黨政府推行「親美抗陸」政策，「以疫謀獨」，嚴重惡化兩岸關係，還欲通過「修憲」進一步推動「台灣國家化」，以塑造「台灣民族主義」意識。於此，他認為這就更凸顯出該法為台海和平穩定、兩岸民眾安全和利益，繼續提供堅實的法律保障的重要性。