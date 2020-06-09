【兩岸關係】台學者：兩岸皆求穩　須留意北京對台法理鬥爭

2020年至今，兩岸都面對很多內部與外部變化，新冠肺炎改變全球社會經濟狀態，中美關係在第一階段協議後，受疫情影響更是撲朔迷離。與中美博弈高度連動的兩岸關係，後續發展仍是眾人關注的焦點，尤其是5月20日蔡英文就職演說後，緊接着大陸兩會也有許多對台言論「失而復得」引起注目，也讓更多人納悶究竟兩岸關係的前景如何？ 台灣政治大學東亞研究所所長王信賢對《多維新聞》分析稱，栗戰書於大陸全國人大常委會的工作報吿開始也加入兩岸關係，兩岸關係可能將步入法理階段；他又表示，目前兩岸政府實際上都希望兩岸關係能夠穩定。

王信賢表示，從2020年大陸兩會中的報吿來看，其實「今年簡直精彩不得了」，他分析，大陸全國政協裏面汪洋的報吿涉台的部分「非常短」，對過去一年的總結大多無關緊要，而隔日李克強政府工作報吿起初「沒有一中原則、沒有九二共識、沒有和平」，他認為這絕對不是為了縮減篇幅而產生的一時疏漏，而是精心打造的對台舉措，他解讀沒有九二共識「是講給國民黨聽的」、沒有和平「則是講給民進黨聽的」。對兩岸關係來說，「和平統一」是1983年鄧小平宣示以來的中共對台政策主軸，數十年來不斷強調，但這次兩會報吿中起初沒有表明，引起不少注目。

王信賢解讀中共兩會退台政策「三沒有」失而復得背後的意涵。（李虎門／多維新聞）

王信賢又指，王毅5月24日記者會上，罕見說了不少涉台言論，包含外國勢力問題、敦促美方充分認清枱灣問題的高度敏感性，「所以九二共識回來了，一中回來了」；而汪洋下了兩次團組都是跟涉台有關，「這是過去很罕見的，那裏頭也發生了九二共識回來、一中也回來」；而李克強在兩會的閉幕記者會，一中原則進去了，九二共識進去了，和平也進去了；後來這些東西全部都補進去政府工作報吿，「涉台的部分補進去的補這麼多，我覺得過去也罕見」。

那為何一開始這些重要政治詞彙都會消失？王信賢分析，了解中共這一種這麼重要的文件的人都知道它是反覆的醖釀，反覆的修改，可以刪的東西很多，「你去刪和平、去刪九二共識幹什麼？」，王信賢認為顯然中共要釋放出一個訊息，「我也可以都不要，那現在既然大家有要求，那我就補回去了」，中共釋放出來的信息就是這樣子。

兩岸關係或將步入法理階段

王信賢認為，最重要就是栗戰書於大陸全國人大常委會的工作報吿開始也加入兩岸關係，「過去其實兩岸關係在裏頭很少很少，或者說甚至幾乎是沒有，可是他把它放在憲法的合憲性上，等於兩岸關係走到另外一個階段去，就是法理的部分」。

王信賢認為，慄戰書對台講話談到法理的部分，是過去少見的情形。（新華社）

至於反分裂國家法15周年座談會，王信賢認為栗戰書的講話又把政協工作報吿裏面的內容講的更清楚，就是反獨、非和平手段，那和非和平手段的條件是什麼？「我覺得兩岸關係有可能進入法理鬥爭的階段」，這樣做當然是因應台灣可能走向法理台獨。

王信賢認為，中國大陸法理鬥爭的具體展現，主要的可能系性包括幾種，第一是將《反分裂國家法》修法更明確，其二是增加《反分裂國家法》施行細則，把第八條訂得更清楚，第三種則是另外定《國家統一法》。他認為劉結一特別提到國家統一等議題「不是地方當局能夠觸碰」，是「第一次出現」，過去台辦都是負責交流，會講這個話非常罕見。

對於大陸兩會整體對台言論，王信賢歸納為「反獨、法理，再來就是不放棄武力」，他認為這些都是鋪陳的結果，「照理說兩會涉台的東西不是那麼有趣」。

兩岸政府都希望兩岸關係穩

值得注意的還有習近平今年「下團組」都沒有講涉台的言論，而是講經濟、防止疫情反彈、脱貧、小康社會，王信賢表示，「所以今年我覺得蠻精彩的，有些平常不講涉台的出來講涉台」，佐以相關言論鋪陳、跟全國人大委員長來說涉台，都是很特別的。

兩會期間，習近平參與內蒙古團組，強調要確保完成決勝全面建成小康社會、決戰脱貧攻堅目標任務。（新華社）

那這樣釋放的意義是什麼？王信賢解讀，「我反而覺得剛好相反」，他認為軍機或軍演是針對美國而非台灣，中共反而是希望兩岸關係能夠穩，佈局上偏向「急香港緩台灣」，「因為他現在手中的事情太多了，內部經濟發展的問題對不對，第一季（經濟成長率）負6.8，那接下來，那今年要完成一個百年全面建成小康社會，還有防止疫情反彈，就業的問題，這些都是內部要去處理」；對外則有美中關係、且要面對全世界對疫情的指責、還有香港問題，「他們要騰出手來專心處理兩岸，可能機會不大，但他就是警吿台灣當局」。

王信賢分析，這與蔡英文第二任就職演說當中的兩岸論調所要釋放的訊息「是很接近的」，蔡英文這次延續2016年就職演說、再加上2020年勝選感言，但「就把兩岸政治定位的問題不談」，整體來看，習近平與蔡英文雙方都希望能夠穩定。