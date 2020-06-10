【港版國安法】傲慢回懟香港移民問題　趙立堅錯在哪？

近日，中國外交部發言人趙立堅6月4日回答涉港問題的一個短視頻，傳的很火。視頻內容是一名外媒記者用普通話提問稱，最近有民調顯示香港大概有37%的人考慮移民國外，你們不介意他們去國外移民嗎？趙立堅回應說：我不知道你的問題是什麼意思，中國來去自由。

從字面意思看，趙立堅的回答沒有任何問題，中國來去自由，尊重個人的移民選擇，這很好。但再看視頻中趙立堅回答問題時的神態，則顯得有些傲慢和輕佻，讓「中國來去自由」這六個字變成了一把鋒利的劍，刺向了很多港人的心窩。趙立堅的神情似乎在說，你們愛走就走，愛移民就移民，不送。或許正是看到了趙立堅話語中，對香港反對派的「懟意」，這則視頻受到內地網友的熱傳。

趙立堅回答香港移民問題時，態度不夠莊重，容易讓港人反感。（Reuters）

考慮到，過去一年香港出現暴力騷亂，讓原本繁榮和平的香港變成了打砸燒的香港。與反對派不同意見的香港市民和內地民眾被暴力分子毆打，香港立法會和中聯辦被暴力分子攻擊，國旗、國徽被污損、踐踏，內地在香港的企業、商店被暴力分子破壞，內地民眾因此對香港反對派不滿很正常。但作為職業的外交官和中國外交部發言人，趙立堅是中國形象的代表，他不應該像普通民眾那樣表達自己的情緒，而應該時刻保持理性和謙和的態度，面對任何可能有挑戰的問題。

特別是面對香港，香港是中國的特區，香港市民是中國公民，雖然有些反對派的做法很有問題，但大多數反對派仍是和平理性的市民，是可以對話、溝通的對象。趙立堅面對香港問題時，應該有一個和平理性對話的態度，以包容性的談話爭取人心，彌合矛盾，而不是以傲慢、輕佻的言語擴大矛盾，加劇撕裂。

香港37%想移民的人，看到趙立堅回答此問題時的態度，或許免不了對北京更反感，對港版國安法更反對，對香港的未來更沒有信心。這是趙立堅想要達到的效果嗎？進一步撕裂香港對中國有好處嗎？答案顯而易見。

據香港中文大學傳播與民意調查中心的一項民調顯示，15歲以上的港人，有高達37%的人考慮移民；較3月同類調查的24.2%，急增13%，創去年5月以來新高。（資料圖片）

如果面對此問題，趙立堅神情嚴肅略顯難過的表示：中央推港版國安法是為了維護香港的繁榮和穩定，讓香港市民更好的在香港生活、工作。中央不希望某些香港市民因此而背井離鄉，去異國他鄉漂泊生活；當然有些市民因為一時無法理解中央的良苦用心，而希望移民他國，我們也表示充分的尊重，畢竟中國來去自由，有一天他們看到香港和平發展的不錯，還歡迎他們再回來。

如此表達是不是更符合發言人的身份，也更容易温暖人心，讓理性的香港市民更客觀的看待港版國安法的得與失，以減少香港社會的意見分歧。香港不能再撕裂了，作為中國外交部新聞發言人，心裏應該有這根弦。懟別人，誰都會。但這不是新聞發言人應該扮演的角色，特別是面對不同意見的同胞時。

對香港反對派來說，中央是更強大的存在。中國古語說「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大。」所以，對待香港反對派，中央政府應該有一個「仁愛」的姿態，用包容、愛護、理解的態度與他們交往，如此香港和內地才能更和諧的融合發展，為中國實現現代復興提供團結的動力。作為中國外交部發言人趙立堅應該有這種認識，並儘量往這個方向努力。