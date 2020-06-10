蔡英文在5月20日正式開始了她的第二個台灣總統任期；而在大陸方面，今年兩會也已經結束，人大通過了《政府工作報告》及港版國安法，兩岸關係迎來了新的時刻。 廈門大學台灣研究中心副主任、教授、博士生導師唐永紅發表了題為《未來四年兩岸關係發展態勢與大陸對台工作重點展望》文章。文章分析了兩岸局勢及蔡英文的兩岸政策，並指出大陸未來一方面會繼續促進兩岸融合發展，同時更會強化反對台獨，打破台獨在安全層面期待美國的幻想。 《香港01》現將此文全文刊出。

隨著蔡英文「5.20」就職演說塵埃落定，隨著大陸「兩會」《政府工作報告》的發表、全國人大高票通過涉港國安立法以及《反分裂國家法》15周年座談會的結束，儘管未來四年很可能還會出現一些突發的變數，但在主要的決定因素大致明朗的背景下，未來四年的兩岸關係發展態勢與對台工作重點基本上已可見端倪。

蔡英文5月21日前往台北市圓山國民革命忠烈祠致祭。（中央社）

不出所料，蔡英文「5.20」演說的兩岸論述果然老生常談，沒有補答2016年「5.20」大陸所指的「未完成的答卷」，依然堅持「一中一台」的兩岸關係性質定位，依然堅持反對統一、主張「台獨」的兩岸關係發展取向，更加遠離「九二共識」的兩大核心意涵(兩岸同屬一個中國、推進兩岸統一)。

蔡英文之所以老生常談，頑固堅持「一中一台」的兩岸關係性質定位，頑固主張「台獨」反對兩岸統一，是因為民進黨當局注意到，經過近30年來的堅持不懈、積極作為的意識形態改造，以民進黨為代表的綠營政治勢力已經進入到所謂「政治正確」的政治收穫期。事實上，台灣社會意識形態與政治生態在近20多年的逐漸量變過程中的確已經發生諸多質變，特別是「統消獨漲」。這在相當程度上決定了當前台灣各政黨在選舉政治中的競爭力，進而影響台灣「大選」的結果。

「5.20」演說還表明了蔡英文當局接下來四年將採行進一步的對抗性大陸政策。演說中關於兩岸路線的論述是置於所謂「國家安全」的第三個層次，在「國防事務改革」、「國際參與及聯盟」之後，並且把台當局未來四年的大陸政策目標定位於維持台海的和平穩定。這表明蔡英文當局不看好未來四年的兩岸關係，且預期兩岸會繼續對抗，甚至衝突，擦槍走火。因此，蔡英文在演說中宣稱將積極做好「國防事務」領域的對抗準備，並依然寄希望於與國際反華勢力結成聯盟來對抗大陸。

蔡英文5月26日視導憲兵指揮部，與官兵比讚合影。（中央社）

特別是，在美國明確把中國大陸列為第一位的戰略競爭對手、對華政策相應發生重大調整並相應猛打「台灣牌」的背景下，民進黨當局認為當下正是與美國合作以獲得美國實質支持的良機，因此抓住機會，毫不猶豫地爬上了美國遏制中國大陸的戰車，甘願「站在全世界抵抗中國壓力的最前線」，在謀求美國反華勢力支持其「台獨」與「抗統」的同時，更是主動配合美國遏制大陸。

此外，蔡英文演說中提到要在「立法院」成立「修憲委員會」，討論各項「憲政」改革議題。這預示蔡英文當局將會等待時機，準備「修憲」，進行法理「台獨」。事實上，為了防止兩岸交流可能改變台灣民眾的想法，鞏固其得來不易的「政治正確」，延長其「政治收穫期」，2019年民進黨當局還以所謂安全為由強行通過了所謂的「國安五法」與「反滲透法」。

在台灣民進黨當局頑固堅持「一中一台」的兩岸關係性質定位、頑固主張「台獨」、反對兩岸統一的同時，中國大陸依然堅持對台大政方針不動搖，包括堅持「九二共識」、「反對台獨」、「和平統一」、「一國兩制」。這體現在緊接著蔡英文「5.20」演說之後的中國大陸「兩會」期間發佈的政府工作報告的有關聲明中，以及《反分裂國家法》15周年座談會發表的有關講話中。

解放軍近期在東南沿海舉行了登陸作戰演習。（網絡圖片）

顯然，海峽兩岸在兩岸關係性質定位方面仍然是對立的，在兩岸關係發展取向上仍然是矛盾的。這不僅表明接下來四年兩岸關係和平發展的政治基礎已經蕩然無存，而且海峽兩岸為達到各自目的而採取的對抗性政策的實施，將可能導致海峽兩岸對抗進一步升級。加之美國對華政策的重大改變以及美台日益強化的相互利用，註定未來四年不僅對抗發展將成兩岸關係常態，而且已經風平浪靜多年的台灣海峽也可能風起雲湧。

未來四年，大陸對台工作一方面會繼續促進兩岸融合發展，增進兩岸同胞的共同利益，特別是台灣同胞的國家認同與統一意願；另一方面更會強化反對「台獨」勢力的種種分裂活動，特別是打破其在安全層面期待美國的幻想，確保國家領土與主權完整、國家安全與發展利益的同時，不留給「台獨」分子一絲一毫的可能空間，並讓其「認命」。如此，也有助於增進「認同」，從而事半功倍地提升「反獨促統」的成效。