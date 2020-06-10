新冠肺炎｜王辰：病毒在一些月份更易傳播　廣州在1月北京在3月

6月9日（周二），北京市委教育工委、北京市教委與北京日報社聯合舉辦「常態化下的高校疫情防控長效機制建設」研討會。 中國工程院院士、北京協和醫學院校長王辰分析疫情發展趨勢時表示，疫情形勢在夏季相對好一點，在冬秋季節要深存戒懼之心。病毒在一些月份似乎容易形成傳播，廣州大概是在1月份左右，北京在3月份左右。

王辰分析疫情發展趨勢時表示，疫情形勢在夏季相對好一點，在冬秋季節要深存戒懼之心。（網絡圖片）

王辰分析，影響疫情走勢有三大因素。第一是病毒本身。新冠病毒是相對比較完美的病毒，很懂得適應人體的環境和繁衍。新冠病毒不會倏然而去，這是基本判斷，或像流感一樣常存人間，間斷流行，或者像乙型肝炎一樣在人體長期存在，都有可能。所以病毒有未可預知性，但是初步看病毒是比較容易在人體繁衍和傳播，因此至少有一段時間會構成突出的公共衛生問題。

第二個因素是氣候。專家分析了一百多個國家的氣候和疫情變化時發現，確實看起來在一個溫度帶裡面，大概是廣州1月份左右、北京3月份左右，似乎病毒在這個時候更容易形成傳播。王辰稱，這個時間似乎不是很確定，而且不同的毒株變異會有不同的情況。王辰指，因此在夏天把握時間幹活還是重要的，例如該當面傳授的技能課必須抓緊時間在夏天進行，到了冬天想進行時也未必可行。

第三個因素是干預。干預包括社會干預及科學干預。疫苗、藥物等等屬於科學干預，社會干預包括加大社會距離、社會行動變化等等。

王辰總結稱，病毒、氣候和干預影響走向，三個因素加在一起有無數種可能性，「但是概而言之，夏天可能相對好一些，到了秋冬季節可能會收緊，所以我們安排工作節奏上可以考慮一下。」

（綜合報道）