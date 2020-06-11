中印對峙｜傳印度向邊境增派坦克　內地公眾號：連卡車都敗給中國

中印部隊在邊境對峙1個月後，中國外交部周三（10日）表示，雙方近期為緩和局勢取得共識，目前雙方正在按照有關共識為緩和邊境局勢採取相應行動。 不過，國際軍事資訊網站Defence Blog同日稍晚發文稱，印軍近日以鐵路運送T-90等型號的主戰坦克到中印邊境一帶。 內地軍事公眾號迷彩虎就發文認為，印度陸軍不用說坦克，首先在向高原地帶輸送兵力的重型卡車上就徹底敗給中國；此外，在和平時期用重型卡車運送坦克亦可以極大地節約成本，然而印軍目前使用的坦克運輸車是一款通用卡車，在運輸T90主戰坦克時存在困難。

Defence Blog在報道中稱 ，中印兩軍5月5日於邊境地帶的班公錯湖發生衝突後，印度軍隊向接近喜馬拉雅山的中國邊境增派了主力坦克。幾周內，兩國都動員數以千計的軍隊、裝甲車和軍用航空器。印方運送了T-90MS和T-72M1型號的坦克到中印實際控制線（LAC）一帶；中方則運送了數千傘兵和裝甲車，到西藏高原的高海拔地區。報道提供的一段影片顯示，印度軍隊使用鐵路運送了多輛坦克。

內地軍事公眾號迷彩虎亦指出，印度軍隊向邊境調動比較頻繁的，當屬印度陸軍的主力裝甲部隊，在歷來戰爭中非常仰仗裝甲部隊重要性的印度陸軍這次也不例外，從俄羅斯進口的T90系列主戰坦克正在大規模增派向邊境調遣。

但文章認為，印度陸軍的裝甲部隊作為「絕對的陸戰之王」，卻不能與中國陸軍裝甲兵比拼在高原上最重要的機動力，「不用說坦克，印度這邊首先在卡車上就輸了個徹底。」

文章稱，印度陸軍的T90系列主戰坦克數量非常龐大，前後進口超過1500輛之多，令T90一躍成為世界上最暢銷的主戰坦克，但俄羅斯的外銷版T90性能不敢恭維，至少印度陸軍的在高原上是絕對不好用的。印度陸軍的T90大部分都是外銷的S型號，動力系統存在嚴重的不足，最大輸出功率1000馬力的發動機，而中國99A主戰坦克擁有1500馬力。在坦克整體功重比上，印度陸軍的T90亦與中國陸軍裝甲兵的另一款新起之秀15式輕型坦克相差甚遠。

文章續指，向高原地帶輸送兵力靠的是另一款強有力的裝備：重型卡車。重型卡車的維護保養要比坦克簡單的多，成本也更低，和平時期用重型卡車運送坦克可以極大地節約成本。印度陸軍目前使用的坦克運輸車，是進口自捷克的一款通用卡車，雖然功能全面但並不頂尖。在運輸T90主戰坦克時，印度陸軍還要在卡車車廂內加上額外25噸的配重，才能保持整車的平衡而不致翻車。故而，印度陸軍正招標一款專用的70噸級重型坦克拖車來置換現有運輸車。

（綜合報道）