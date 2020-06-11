新冠肺炎｜歐盟指中國散播假信息　中方稱自身才是假信息受害者

新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，不少關於疫情的虛假信息在網絡上傳播。歐盟6月10日（周三）就發表報吿指，中國與俄羅斯散播疫情的不實資訊。 中國駐歐盟使團發言人回應稱，中方一貫反對製造和傳播虛假信息，反對任何人、任何機構採取這種行為，中方才是虛假信息的受害者。

新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，不少關於疫情的虛假信息在各個網絡平台上傳播。（資料圖片）

發言人指，歐方有關文件選擇性提及中國，卻對那些蓄意反華和違背科學的、真正的虛假信息不聞不問，敦促歐方應秉持客觀公正立場，科學理性處理相關問題。

發言人又強調，中歐不是制度性競爭對手，而是全面戰略夥伴。中國將堅定走自己選擇的道路，但不會輸出制度和發展模式，也無意去參與什麼「敘事之爭」。當前形勢下，散布虛假信息、相互指責無助於抗疫國際合作。國際社會應共同抵制虛假信息，和衷共濟、精誠合作，早日戰勝疫情，共同維護全球的公共衛生安全。

據早前報道，歐盟委員會6月10日發表的報吿指，中國和俄羅斯等外國勢力在歐盟、甚至全世界散播有關疫情的虛假消息，削弱民主討論、加速社會兩極分化，從而提升自身形象。

歐盟委員會副主席朱羅娃（Vera Jourova）指，海外國家資助的政治宣傳利用民眾的恐懼和憂慮散播消息，警吿疫情大流行反映虛假信息可能造成嚴重傷害，甚或可能導致公民死亡，並可能損害當局的抗疫能力，削弱措施成效。

（綜合報道）