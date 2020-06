【港版國安法】深陷多重風波　滙豐表態背後原因耐人尋味

全國政協副主席梁振英表示滙豐不能一邊賺中國的錢,一邊跟着西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事,「我們要讓英國政府、政客、滙豐這類的英資機構知道which side of the bread is buttered」。(資料圖片)