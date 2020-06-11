【港版國安法】深陷多重風波　滙豐表態背後原因耐人尋味

圍繞「港版國安法」的爭議仍在持續，英資銀行滙豐表態支持立法，引發英國政府集體不滿。對於滙豐此番表態的原因，外界高度關注。

滙豐於6月3日在其微信企業號發文稱，滙豐亞太區行政總裁王冬勝到「撐國安立法」的中環街站簽名支持，並將有關相片在微博發表。對此，路透社評論稱，這是其迄今最直言不諱地表達了對北京方面立場的支持。不過，目前滙豐銀行駐香港發言人拒絕就上述帖子以外的內容發表評論。

滙豐亞太區行政總裁王冬勝到「撐國安立法」的街站簽名。﹙滙豐《中國企業號》微信公號圖片﹚

對中國表達上述支持被認為是，滙豐對香港政治的一次不同尋常的公開涉足。美國《華爾街日報》引述知情人士消息稱，對於中國以及沙特等其他敏感國家，滙豐基本上遵循一個老套的策略，那就是在公開場合儘量少表態，同時私下向相關政府保證，滙豐的利益在於這些國家的經濟成功。

而在滙豐表態前，全國政協副主席梁振英5月29日在社交媒體發文，呼籲香港各界與國家共同反制西方的恫嚇，並點名批滙豐未就「港版國安法」表態。中共黨媒《人民日報》則轉發題為「坑客戶，滙豐終將失去所有客戶」的文章，批評滙豐「賣友求榮是為不信，吃飯砸鍋是為不義，是背信棄義之輩」。

對此，《中外對話》網站總裁暨總編輯伊莎貝爾·希爾頓（Isabel Hilton）認為，對滙豐而言，梁振英上述言論是最明確的警吿。而對於一眾在香港經營的英資企業來說，他們攤上了中英兩國外交爭端，以及中美政治、貿易爭端兩個大漩渦，美國不久也可能針對香港問題對中國採取行動，形成新的壓力。

全國政協副主席梁振英表示滙豐不能一邊賺中國的錢，一邊跟着西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事，「我們要讓英國政府、政客、滙豐這類的英資機構知道which side of the bread is buttered」。（資料圖片）

另據報道，2018年，滙豐捲入華為高管孟晚舟案。該公司高管曾私下向中國官員表達歉意，例如滙豐時任行政總裁範寧（John Flint）曾向中國駐英大使道歉。但滙豐試圖平息事態的同時，中美之間的貿易戰日益升温。

知情人表示，由於擔心可能不得不選邊站，滙豐高管們考慮瞭如果該公司公開表示支持中國，其在客戶和員工中的聲譽會受到怎樣的影響，高管們還通過計算來評估此舉會對未來財務狀況產生什麼影響。

對此，分析認為，滙豐表態說明在中國影響力與日俱增，和在新冠肺炎所帶來的破壞下，香港企業目前已到達必須在中國和西方之間作出明確抉擇的時刻。

此外，英國國際關係評論人士湯姆·福迪（Tom Fowdy）認為，滙豐表態支持立法，是因為香港「持續的動盪與暴力」構成「重大政治風險」，而這是西方批評人士「無法理解」的。北京的立法「重塑而非剝奪政治確定性」，「確保秩序得以恢復」，滙豐和渣打兩家銀行自然會支持。

目前，滙豐表態支持「港版國安法」，招致英國政府反對。對於英國反對「港版國安法」的諸多聲音，中國駐英使館發言人強調，首先，香港事務絕不容任何外國干涉，任何國家、任何組織以任何方式干涉中國內政，中方必將予以堅決回擊；其次，香港特區維護國家安全立法屬於國家立法權力和中央事權；第三，所謂「違反《中英聯合聲明》」純屬偽命題；第四，香港特區維護國家安全有利於貫徹「一國兩制」和維護香港居民的權利自由。中國外交部亦反對外國干涉香港事務。