中國人權研究會：疫情凸顯「美式人權」危機　社會不平等展露無遺

由國務院新聞辦公室主管的中國人權研究會今日刊文，批評美國將新型冠狀病毒肺炎疫情政治化，而社會不平等和種族歧視展露無遺，並破壞國際社會團結，凸顯「美式人權」的危機。

中國人權研究會刊文，稱疫情凸顯「美式人權」危機。（中國人權研究會）

文章題為《新冠肺炎疫情凸顯「美式人權」危機》，批評美國在疫情爆發後抗疫不力，不但忽視疫情預警、優先考慮資本利益，更將抗疫問題政治化，指一些美國政客並未把保障人民的生命和健康放在首位，反而將疫情視為攻擊政治對手的武器，和攫取權力與黨派利益的契機」。

文章稱，疫情也讓美國社會的不平等展露無遺，美國底層民眾的生存狀況更加艱難，並進一步加深社會貧富分化；而疫情帶來的高失業率，也讓工薪階層陷入生存危機。此外，疫情還暴露美國的「殘酷資本主義」特徵，使老年人、無家可歸者和兒童等弱勢群體陷入悲慘境地。

美國民眾連續12天發起示威，抗議非裔男子弗洛伊德死於警暴和種族歧視。在6月6日，大批民眾在首都華盛頓的林肯紀念堂外集會。（Reuters）

文章又提及美國的族群衝突，稱美國的種族歧視在疫情中越演越烈，亞裔群體遭嚴重的污名化攻擊，非洲裔和拉美裔在疫情中承受巨大的種族不平等，暴力事件頻發。而近期非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被白人警員暴力執法致死，引發全國性示威，凸顯美國民眾對種族歧視的不滿和憤怒。

文章還稱美國抗疫不力，違反「保障生命權」的國家義務；「污名化」中國，違反不平等和不歧視原則；停繳世界衛生組織（WHO）會費阻礙全球共同抗疫；單邊制裁違反人道精神和國際合作原則，「面對這場全人類與病毒的鬥爭，美國政府卻揮舞霸權大棒四處搧風點火，試圖轉移視線，推卸責任，嚴重破壞國際社會團結合作應對疫情，嚴重背離國際人權法精神。」

美國示威：圖為6月5日在美國明蘇達州舉行的示威。示威者在聖保羅斯街頭聚集，為5月25日死於警暴的非裔男子弗洛伊德發聲。（AP）

中國人權研究會成立於1993年1月，由國務院新聞辦公室主管。其官網簡介寫道，研究會是「中國人權領域最大的全國性學術團體」，是在聯合國經社理事會享有特別諮商地位的非政府組織和聯合國非政府組織大會（CONGO）的成員，並被列入聯合國教科文組織「世界人權研究和培訓機構名錄」。