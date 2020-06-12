【觀察】「一黨獨大」被批「綠共」加身　民進黨會否心碎滿地

高雄市長韓國瑜遭罷免後，外界認為台灣政壇已經進入「一黨獨大」的階段。而台北市長柯文哲近日接受台北議員質詢時認為台灣已經是「一黨專政」。對此，蔡英文在fb回應，「民主政治沒有一黨專政，我們做得好，人民就會給我們機會。我們做不好，人民就會淘汰我們，這就是民主國家、民主政治。」

之後柯文哲又批評蔡英文，形成「隔空交火」的局面。6月10日，柯文哲在fb上批評民進黨已經走向「一黨專制」。柯文哲寫道「重點不是一黨專政之名，而是一黨專政之實。如果當權者不能容忍不同的聲音，不知節制權力的擴張，只是把不同意見者，一律打成檳榔、叉燒包、紅心芭樂，我們要如何正常自在的發聲，又如何能對台灣的民主、政黨政治的正常化有所期待？」

柯文哲在文章中炮轟民進黨，並表示爭論目前民進黨究竟是一黨專政、一黨獨大或一黨優勢的名詞沒有意義，重點是「這個執政黨到底做了什麼，有沒有實踐對人民的承諾？有沒有自省能力？」

接着柯文哲細數民進黨從2016年執政以來的「政治跳票」，包括司法改革、礦業法、反媒體壟斷、居住正義、華航正名、兩岸監督條例、黨政軍退出媒體等議題。

柯文哲在韓國瑜被罷免後，以「一黨專制」來批評民進黨，可以說是吹響了2022「九合一」大選的「反攻號角」。其實民進黨從2020年前後都一直在網路上被有些台灣民眾批評為「綠共」，其中的邏輯跟柯文哲所言差不多。表面上看起來，民進黨是以「民主進步」的口號帶領台灣社會走向開放、多元、自由的社會，但從民進黨執政後，一般民眾都能感受到「民主退步」，這不僅只在執政黨「打擊異己」的手段，行「一黨專制」之實的做法，也存在執政黨總是服務特定利益階級的做法，而沒有真正照顧大部分老百姓。柯文哲以「一黨專制」來批評民進黨，可能是希望台灣民眾重新回憶起2018年「九合一」大選中，台灣主流社會充斥的「討厭民進黨」的聲浪。

柯文哲以「一黨專制」來批評民進黨，而網友也以「綠共」來形容民進黨，似乎讓民進黨的支持者頗為尷尬，因為一直以來，民進黨總是以批判「共產黨」和「親中」、威權的國民黨為主要政治路線，而倘若民進黨真的也「共產黨化」，似乎令選民無法接受。對此，民進黨副秘書長林鶴明回嗆柯文哲，「台灣沒有一黨專政，但是雍正倒是一人專政」，反指柯文哲前後不一，直言批判「雍正才是比一黨專政更可怕的一人專政」。他試圖透過批評柯文哲也是很「獨斷」的做法，來解消民進黨有着走向「專制」的傾向。

「韓流」的「大起大落」雖然表面上看起來是一個政治明星的「殞落」，但它出現的時間其實才沒多久，而它出現的背景就像柯文哲一直強調的「武狀元蘇乞兒」的故事，他說「如果皇上英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐」。而今民進黨已經形成「一黨獨大」或「一黨專制」，但民意是否會逆反，再次讓柯文哲登高一呼成為新的「丐幫幫主」還有待觀察。