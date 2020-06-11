被指存資安風險　抖音海外版TikTok遭歐盟審查

繼美國政客盯上中國視頻應用抖音海外版TikTok，接連向其發難，美國對其展開調查後，歐盟隱私監管部門也將對TikTok進行審查。

作為一款移動端短視頻社群應用程序，字節跳動旗下產品抖音自2016年9月在中國孵化上線後，全球用戶規模逐年攀升。其海外版TikTok的下載和安裝量一度在美國市場躍居第一位，並在日本、泰國、印尼、德國、法國和俄羅斯等地，多次登上當地App Store或Google Play總榜的首位。

中國短視頻APP抖音海外版TikTok斬獲2020年5月全球非遊戲類APP下載量和營收雙冠軍，但其也屢陷安全隱私漩渦。（法新社）

至2019年底，字節跳動業務覆蓋150個國家和地區、75個語種；至2020年4月，其旗下TikTok全球總下載量已突破20億次，Facebook的創始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）曾試圖收購美國TikTok，但未果。

TikTok能讓用戶很便捷地製作短視頻發佈分享，新冠疫情期間更是大受追捧。市場研究機構Sensor Tower新近發佈的數據顯示，TikTok 5月在全球App Store和Google Play的下載量超1.19億次，是去年同期的兩倍；當月營收超9,570萬美元，是去年5月的10.6倍，斬獲全球非遊戲類APP下載量和營收的雙冠軍。

抖音海外版TikTok在全球多個國家被用戶追捧，圖為抖音紅人老馬正在展示他的抖音主頁，目前他的粉絲已超過280萬，且還在持續增長中。（視覺中國）

其中，約89％的收入來自中歐；其次是美國和土耳其，貢獻收入分別為6.2％和1.2%。這種接近「瘋狂」的擴張速度，也顯然讓TikTok的影響力已威脅到同行業中全球其他「分蛋糕」者的利益，大名鼎鼎的YouTube在5月的營收雖然較去年同期增長了77.3%，攬收7,840萬美元，但也只能名列收入榜單第二位。

歐盟有議員以TikTok在用戶數據收集方法和安全及隱私方面存在風險為由，要求對其進行評估，來自路透社的報道顯示，歐盟隱私監管部門6月10日表示，TikTok的業務將受到歐盟一個工作組的審查。

歐洲數據保護委員會（EDPB）介紹，將成立一個工作組，評估抖音在歐盟的活動。EDPB在一份聲明中稱，工作組將協調潛在行動，尋求全面了解抖音在歐盟的流程及業務。

另有媒體報道稱，字節跳動COO兼TikTok CEO梅耶爾（Kevin Mayer）與歐盟專員就如何打擊短視頻應用上的虛假信息進行了視頻會面，在其推動下，TikTok日前已簽署了《反虛假信息行為準則》。

實際上，抖音海外版TikTok已不是首次陷入安全陷私指責漩渦。

為「推廣陸軍和徵兵信息」，美陸軍徵兵司令部在2019年曾嘗試將TikTok作為徵兵官方宣傳平台之一。美軍少將、徵兵負責人穆斯（Frank Muth）表示，下屬吿訴他，用抖音徵兵十分有用，「在抖音或Instagram上的短影片，讓陸軍2019年招募目標更接近」。

但陸軍用抖音徵兵的舉動招致了一些美國政客的不滿，接連發聲直指「中國軟件威脅國家安全」。參議院民主黨領袖、紐約州參議員舒默（Chuck Schumer）致信陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy），對軍隊使用TikTok和其他中國社交媒體提出了警吿。舒默表示：「我意識到為了吸引更多年輕人參軍，陸軍需要調整徵兵方式。但我敦促你們使用這些社交平台前，評估一下中國科技公司可能帶來的國家安全風險。」

抖音海外版TikTok在面臨美國國家安全方面的審查後，美國陸軍已停止利用該平台進行徵兵。（Reuters）

舒默還警吿稱，使用抖音，可能對軍隊人員的專業和個人能力造成潛在的損害，他認為，抖音等社交媒體可能與中國情報部門合作，藉由蒐集用戶數據，包括通信內容、IP地址、位置和其他敏感的個人信息。

更早之前，共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）要求美國財政部，對TikTok母公司字節跳動2017年11月以10億美元收購北美音樂短視頻社交平台Musical.ly一事進行審查；舒默與共和黨聯邦參議員科頓（Tom Cotton）還曾致信美國國家情報總負責人馬奎爾（Joseph Maguire），要求針對抖音造成的國安風險進行評估，並表示抖音是美國不能忽視的潛在反情報威脅，兩人甚至擔心TikTok會干預到2020年美國大選。

美國參議院國土安全委員會主席霍利（Josh Hawley）對TikTok在美國的存在也甚為擔心，他稱抖音是「一個被中國共產黨滲透的公司」， 「只要共產黨員調一下他們在中國母公司的門，那麼數據就按照中國政府的需要隨時轉移到他們手中」。霍利甚至表示，TikTok的使用者不僅有青少年也有軍人，那麼美國軍事機密因此可能被泄露，會幫助中國研究人工智能和武器。

多位美國政客指出抖音對美國造成國安風險。圖為共和黨參議員霍利。（資料圖片）

在美國政客一再發難下，TikTok方面則一直試圖與政治「脱鈎」，它向外界表示其所有數據都存儲在美國本地的服務器上，備份數據庫位於新加坡，並未在中國境內保存數據，並且強調，TikTok的內容審查政策不受到任何外國政府的影響，且中國政府也從未要求TikTok提供審查及刪除內容。

但是，這些並未消除西方的疑慮。

繼美國後，現在歐盟隱私監管部門也開始將啟動對 「TikTok」的審查。對於西方的草木皆兵，曾有專家評論稱：「我想不通，這能造成什麼樣的國家安全威脅？」

在中西關係結構性變化外溢作用深刻影響世界的當下，西方在5G技術上警惕華為，在社交網絡上警惕TikTok……這些博弈實際上都已不可避免地融入了時代的宏觀敘事場景中，西方對中國的遏制是戰略性的、長期的，對TikTok來講，西方在遏制其發展上的道路上也還將頻頻出招。