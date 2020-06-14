新冠肺炎｜新發地市場關停致缺貨　北京各超市從全國調集蔬果

北京近期新增多宗本土新型冠狀病毒肺炎確診病例，其活動軌迹涉及豐台區的新發地批發市場。6月13日凌晨3時，北京暫時關停新發地市場。受市場關停和居民集中囤貨的影響，北京市尤其是豐台區部分生鮮超市與生鮮電商出現缺貨。 針對此現象，13日晚間到14日凌晨，北京各大連鎖超市從全國調集保供蔬果，陸續運抵各門店，保障市場供應。

13日晚間到14日凌晨，北京各大連鎖超市的保供貨物陸續運抵各門店。（央視）

據央視報道，一批保供蔬菜和水果分別運抵物美超市在北京的800多間分店，總量達到2000多噸，是日常供應量的3倍多。同時，分布在河北、山東、內蒙古、遼寧等地的物美蔬菜基地貨源充足。

報道指，13日晚間9時左右，100噸原產地直採的蔬菜亦已抵達北京家樂福的各間門店，而100噸的貨量對於家樂福在北京往常的日訂單總量來說，同樣提高2到3倍，可滿足日常顧客需求。同時，北京農產品流通協會「點對點」食材供應專委會已組織會員機構調集全國的蔬菜基地資源，大批蔬菜已連夜進京供應市場。

新發地市場周圍道路臨時封閉。（AP）

一位生鮮業內人士指出，在北京市場，新發地最主要供應的是瓜果蔬菜，凍肉和海鮮則是來自西南郊肉類水產品市場和京深海鮮市場的更多。因此新發地市場關停對北京地區的蔬菜供應影響較大。

新發地農產品批發市場官網顯示，市場固定攤位2000個左右、定點客戶4000多個，日吞吐蔬菜1.8萬噸、果品2萬噸、生豬3000多隻、羊1500多隻、牛150多頭、水產1500多噸，是北京交易規模最大的大型農產品批發市場，承擔了北京8成以上農產品供應。

據內媒《財經》報道，6月13日下午，豐台區距離新發地批發市場5公里之內的部分大型超市和小型社區生鮮店的生鮮商品缺貨，多個品類的蔬菜被搶光，缺貨品類主要為白菜、生菜等青菜及大蔥、青椒、茄子等日常菜品，而水果、肉類、海鮮等供應充足，沒有出現缺貨現象。但亦有不少商店各類商品供應充足。在距離新發地約兩公里的歐尚超市，顧客聚集蔬菜區，在稱重處排起長隊，工作人員忙着補貨。

報道指，各大生鮮電商平台也有一定程度的缺貨情況，但整體供應穩定。生鮮電商每日優鮮相關負責人表示，在6月12日晚已加大供應量，目前平台在北京地區沒有出現大規模缺貨，並且大部分地區仍可保證1小時內送達。生鮮電商多點Dmall的相關負責人也表示，豐台、大興等分行的貨源都較為充足。

（綜合報道）