浙江槽罐車爆炸｜2司機生死不明　車頭遺一鞋　涉事公司11次被罰

周六（13日）下午，在浙江溫嶺市溫嶺西高速出口附近，一輛槽罐車發生爆炸，導致周邊部分房屋倒塌。截至周日（14日）上午9時30分，爆炸事故已造成至少19人死亡，172名傷者在醫院收治，現場搜救還在持續進行中。 內媒報道指，事發時槽罐車上有兩名司機，目前生死不明，而涉事車輛的公司曾受到過11次行政處罰。

現場搜救還在持續進行中（點圖放大）：

據周日上午溫嶺市委常委、常務副市長朱明連就事故相關問題進行現場通報，據初步調查，爆炸車輛為液化石油氣槽罐車，牌照為浙CM9535（屬瑞安市瑞陽危險品運輸有限公司），由寧波開往溫州，行至G15沈海高速往福建方向溫嶺西出口下匝道中段發生爆炸，具體事故原因據了解將由省政府組成事故調查組，對這次事故原因進行調查。

救援人員連夜開展搜救工作（按圖放大）：

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內媒《上游新聞》周日報道指，在事故路段的另一側，事故車輛的多處殘骸被存放在草地上，紅色事故車輛的車頭部分在事故後變成扁平的殘骸，旁邊還散落著一隻黑色男裝鞋子。車頭5米外，4個輪胎和部分車身被堆積在一起。周圍村民表示，槽罐車爆炸後，有零件飛散出去。

槽罐車爆炸後的車頭炸落到高速路下的草坪上已完全變形，旁邊有一隻黑色男裝鞋子。（《上游新聞》）

據槽罐車司機家屬表示，槽罐車上有兩名司機，一人姓熊一人姓謝，兩人平均年齡在33歲，已有多年駕駛經驗。報道指失聯司機的情況暫時不明。

報道又指，涉事車輛歸屬於溫州市瑞安市瑞陽危險品運輸有限公司。工商登記資料顯示該公司因未按照規定的周期和頻次進行車輛綜合性能檢測和技術等級評定等原因，受到過11次行政處罰。

事發時一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出（按圖放大）：

一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出，在空中飛過。（影片截圖）

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據早前報道，事故導致G15高速溫嶺西收費站的匝道水泥護欄損毀，近匝道的多棟民居、廠房損毀嚴重。據事發地溫嶺市大溪鎮良山村工作人員表示，村內還有些居民樓受影響，輕則玻璃震碎，較嚴重的有牆面坍塌或出現裂紋，部分村民已被安置到酒店臨時居住。

事故路段因救援需要已封閉，救援工作借助大型照明、供電設備連夜進行，挖掘機清理掉倒塌的樓板，救援人員攜探測儀器進入樓內進行搜救。現場投入挖掘機等大型搶險機械設備30多台，出動救援車輛151輛，救援人員逾2600人。目前，現場救援力量正在輪換，保障24小時不間斷救援。

爆炸發生後現場有人受傷（點圖放大）：

爆炸事故現場有人受傷。（影片截圖）

（綜合報道）