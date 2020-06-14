新冠肺炎｜北京擴大核酸檢測範圍：應檢盡檢、逢發燒必檢

內地新冠肺炎疫情發生反彈，據國家衛健委今日（14日）通報，昨日（13日）北京新增36宗本土病例，全部病例與豐台區的新發地批發市場有關。 在今日上午舉行的北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市人民政府新聞發言人徐和建表示，北京近日連續爆發確診病例，北京已進入非常時期。 徐和建指，要對新發地批發市場封場休市，進一步擴大排查範圍，對新發地批發市場進行全面消毒，又指北京要擴大核酸檢測範圍。

新發地市場周圍道路臨時封閉。（AP）

徐和建表示，要對新發地批發市場封場休市，對周邊居民小區等場所實施封閉式管理，「勿出不進」。新發地社區直營店以及其他相關聯的小區、飯店、食堂等場所，都要開展人員、環境、食品等檢測，遇有情況果斷處置。在做好環境採樣檢測基礎上，對新發地批發市場進行全面環境消毒和衛生整治。

徐和建稱，小區封閉管理後，做好居民生活物資保障。嚴格入境進京人員管控，加強入境貨機和入境貨物檢驗檢疫。

徐和建又指，北京市要做好病例流行病學調查溯源，擴大流行病學調查範圍、擴大對相關人員的醫學觀察範圍、擴大核酸檢測範圍、擴大採樣範圍。核酸檢測要做到應檢盡檢、願檢盡檢。對新發地批發市場內人員和周邊小區居民，全部進行核酸檢測，並實施醫學觀察措施。加強健康篩查，發揮發熱門診、社區衛生服務中心等哨點監測作用，逢發燒必查、逢熱必檢。

此外，5月30日以來與新發地市場有密切接觸的人員，要主動向職場報告，並進行核酸檢測。

（綜合報道）