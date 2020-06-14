新冠肺炎｜南航孟加拉飛廣州17人染疫　民航局首發「熔斷指令」

因中國南方航空公司（簡稱「南航」）運營的孟加拉首都達卡至廣州航班上近日出現17名乘客新冠病毒核酸呈陽性，中國民航局今天（14日）發出首個「熔斷指令」，暫停南航該航線運行四周。

6月13日廣東省新增境外輸入確診病例17例，均在入境口岸發現。圖為廣州白雲國際機場工作人員為旅客測温。（中新社）

據廣東省衛健委網站消息，6月13日廣東省新增境外輸入確診病例17例，均為廣州報告，其中14例來自孟加拉，3例來自印度，均在入境口岸發現，入境後即被隔離觀察。新增4例境外輸入無症狀感染者，均為廣州報告，其中3例來自孟加拉國，1例來自埃及，均在入境口岸發現，入境後即被隔離觀察。

據中國民航局網站消息，鑑於6月11日南航CZ392孟加拉達卡至廣州航班發現17位旅客新冠病毒核酸陽性，根據6月4日發布的《民航局關於調整國際客運航班的通知》（以下簡稱《通知》）有關規定，已觸發航班熔斷條件，民航局決定對該航班採取熔斷措施，自6月22日起，暫停該航班該航線運行4周。這是《通知》自6月8日起執行以來，開出的第一個「熔斷指令」。

《通知》規定了航班獎勵和熔斷措施。在獎勵措施方面，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周1班，最多達到每周2班。

在熔斷措施方面，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線。「熔斷」期結束後，航空公司方可恢復每周1班航班計劃。

（綜合報道）