汪洋現身新疆談民族宗教　強調要遏制極端及抵禦滲透

中共政治局常委、全國政協主席汪洋6月8日至12日現身新疆，就涉及新疆工作、民族宗教工作提出要求。同期，中共總書記習近平在寧夏視察時指脱貧一個民族都不能少。

汪洋此番到訪新疆，由新疆黨委書記陳全國、中共統戰部長尤權陪同，先後考察巴音郭楞、和田、喀什、克孜勒蘇、兵團三師等地。

6月上旬，中共總書記習近平（右）和全國政協主席汪洋均赴西北省份視察。圖為兩人在2020年全國兩會上交流。（Reuters）

在隨後的座談會上，汪洋指，民族宗教工作事關新疆社會穩定和長治久安，要「緊扣鑄牢中華民族共同體意識的主線做好民族工作」。

在具體宗教工作方面，汪洋說，保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪，引導信眾樹立國家意識、公民意識、法治意識，「築牢新疆伊斯蘭教中國化的社會基礎」，使之更好與社會主義社會相適應。

在經濟方面，汪洋稱，發展是長治久安的經濟基礎，要做好「絲綢之路經濟帶核心區建設」，集中力量「攻克深度貧困最後堡壘」，確保如期高品質完成脱貧攻堅任務。

就在汪洋赴新疆的同期，習近平6月8日至10日亦在寧夏進行視察。習近平當時說，作為中華民族大家庭的一份子，脱貧、全面小康、現代化，一個民族都不能少。

現行治疆策已經讓新疆多年來未發生一宗暴恐事件。（Reuters）

汪洋在新疆時，美國在最新一份有關國家安全的報吿中建議，制裁負責中共統戰工作的汪洋，理由是其侵犯、踐踏人權。制裁名單還包括陳全國，西藏黨委書記吳英杰和公安部長趙克志等。同期，美國還推出「維吾爾人權政策法案」。

儘管西方不斷指責中共在新疆拘押百萬少數民族，但北京方面始終以強硬姿態應對之，多次強調現行治疆政策讓新疆多年未發生暴恐事件，實現穩定。