有片｜美的創辦人何享健遭挾持獲救　事發時別墅及豪宅區情況曝光

內媒報道指，家用電器製造商美的集團創辦人何享健周日（14日）在廣東順德的自家別墅遭挾持，其子何劍鋒經別墅旁邊的河游到河對面岸報警求助。 佛山市警方通報，目前已拘捕5名涉案疑犯，事件中無人受傷；美的集團官方微博轉發上述通報稱：「感謝公安，感謝媒體和社會各界的關心。」 事發時涉事別墅的照片及影片陸續曝光，顯示事發時別墅有警車和警員部署，別墅所處的豪宅區也戒衛森嚴。

事發時別墅的照片及影片陸續曝光（按圖放大）：

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報道指，警方周日下午5時33分接報，廣東順德北滘君蘭國際高爾夫生活村A60號住宅遭人潛入，疑似攜帶爆燃物品。據警方通報，上址住宅有外人闖入，威脅屋內人員的人身安全；省、市、區公安機關高度重視，迅速派員前往現場，至周一（15日）清晨5時左右，警方拘捕涉案疑犯，並表明處置過程中無人員傷亡，事主「何某某」安全。

涉事別墅位於君蘭國際高爾夫生活村，是由美的集團投資開發的頂級豪宅社區，離美的總部距離只需步行20分鐘。當日下午生活村附近有多名警員守候。

內媒經濟觀察網的記者14日晚近12點到達君蘭國際高爾夫生活村， 報道指當時在該小區的保安亭，有自稱美的物業的人士告訴記者：「沒有你說的這回事（指『有人被劫持』），（我）正常在值班。」生活村多個大門的美的物業人士亦稱，當晚無異常。

而據網傳相片顯示，事發時別墅有警車部署， 有不少警員在附近。內媒《澎湃新聞》拍到的影片也顯示， 生活村有多輛特警車部署，戒衛森嚴。

據報道，77歲的何享健平時生活低調並沒有保鑣。何享健家在2020年胡潤全球富豪榜排名41位，家產260億美元（約2030億港元）。

（綜合報道）