前員工李洪元「爆料」：華為7月將裁員50%斷臂求生　涉約9萬人

美國上月宣布加大對華為的制裁，擬升級出口管制，禁止使用美國技術與設備的半導體廠，在未經許可下供貨給華為，一旦美方嚴格執行，恐對華為造成衝擊。近期網絡傳出華為計劃裁減一半人力的消息。 曾與華為發生勞資糾紛的前員工李洪元周日（14日）在微博發布一張微信對話截圖，稱華為將「斷臂求生」，預計於7月中旬宣布大變革，其中涉及股權及裁員約5成，僱員將從19萬人腰斬至10萬。不過，華為官方目前尚未回應該說法。

李洪元發布微信對話截圖，聲稱華為將裁員50%「斷臂求生」。（微博截圖）

綜合內媒報道，6月14日，微博認證為「華為前員工李洪元」的微博帳號leedeson發布一張群組討論的截圖，群組內有成員表示：「今天聽一位快退休的老員工說，公司7月中旬會宣布大變革，可能涉及股權和裁員，據說要從19萬降至10萬人」，並提到「他說很多退休的都選擇一半股票兌現、另一半保留」，又指在大變革之前，公司的項目還要持續。

該微博迅速吸引不少網民討論，有人留言「請問真的假的啊？」，李洪元則回應道：「人類社會是二級混沌系統，很複雜。也許領導看了這篇博文，打消了原定的裁員計劃？」。

截圖中一名群組成員表示，員工數量將從19萬降至10萬人。（微博@leedeson）

亦有網民稱，不可信，華為永遠不可能倒，裁員也只是少數。李洪元回應，「歷史上不存在不會消亡的組織，要有歷史的唯物主義精神。在數學上49%也是少數人的。另外一年淘汰5%，十年也淘汰50%。裁員是一個企業自救的方法，本無可厚非，只是要慎重，全面考慮各種可能。」

不過截至目前，這則帖文已從李洪元的微博頁面上消失，而華為官方亦未有回應該說法。李洪元是「華為251事件」的主角，他曾在華為工作12年，2016年11月向上級舉報其所在部門造假行為後，不獲續簽勞動合同，繼而要求離職補償，卻遭公司反告敲詐勒索，在公安局羈押251日後無罪釋放，並獲國家賠償人民幣10萬元。他在微博上表示：「人家不把我當人看待，但目前在這種情況下，看到這麼一個企業面臨深淵，還是動了惻隱之心的。」

華為前員工李洪元離職時獲補發約30萬元人民幣補償款，但隨後被華為指控敲詐勒索，遭警方羈押長達251天之後釋放。此事曝光後引起輿論嘩然。（網上圖片）

值得一提是，5月6日，華為曾對外公開任正非的一段講話，任表示，對某些管理幹部此前的裁員決定感到不滿和失望，「突然幾年前一陣寒風吹，不知誰裁掉了1100人，讓我生氣不已。不知是誰幹了這事，心聲上也不檢討，這種領導鼠目寸光。」

華為去年7月發布的《2018年可持續發展報告》顯示，截至2018年底，其全球員工總數18.8萬人；其中，在海外聘用的員工總數超過2.8萬人。同一時期，華為創始人、總裁任正非受訪時透露，員工人數將擴展到19.4萬人。

對於李洪元的「爆料」，網民們有不同意見：

「華為大裁員的可能太小了，尤其現在這個時候，哪怕實際是困難的，但風口裏面裁員的示範效應和政治負面影響太大，老任不至於這樣政府也不會同意和支持。多半是某些人存心抹黑。​」 「裁人概率大，一次性這麼多概率小」 「大概現在沒有人想到華為未來會消失或者接近消失吧。但可惜的是這個概率有且不小。」 「按現在的發展趨勢，老美一直揪着華為不放的話，2022年會比較困難」 「有大把大把不賺錢沒前景的產品，冬天來了直接減包袱整部門撤掉都太可能了」 「老闆不太喜歡直接裁掉人，只會砍業務」

（綜合報道）