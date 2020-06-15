【人事變動】國新辦發言人襲豔春調任山東省新聞辦主任

據山東省政府官網6月15日發布人事任免通知：任命襲豔春為山東省人民政府新聞辦公室主任。

此前，襲豔春為國務院新聞辦公室新聞局副局長、新聞發言人。

這次履新，襲豔春是回歸家鄉工作。她於1973年出生在山東，是山東師範大學英語系學士，外交學院外交學系雙學士，英語語言文學碩士。

工作後，襲豔春歷任國新辦新聞局調研處副處長，新聞處處長，中國駐美使館新聞與公共外交處一秘，中宣部對外新聞局副局長、新聞發言人等職。

國新辦發言人襲豔春調任山東省新聞辦公室主任。（網上圖片）

在今年2月15日，正值中國抗擊疫情的關鍵時刻，國新辦罕見地在京外舉辦發佈會，地點設在戰疫最前線——湖北武漢。

「湖北和武漢是疫情防控的重中之重，是打贏疫情防控阻擊戰的決勝之地。」發布會上，襲豔春解釋了將現場搬到武漢的用意，「就是想和派駐一線的幾百名新聞工作者一道，更及時準確全面地介紹疫情防控一線的情況。」

國新辦2月15日在武漢舉行發布會，介紹在湖北組織開展疫情防控和醫療救治工作情況。左一為襲豔春。（資料圖片）

當天，國家衛健委黨組成員、副主任、湖北省委常委王賀勝，國家衛健委疫情應對處置工作專家組組長梁萬年、疾控局局長常繼樂和醫政醫管局副局長焦雅輝出席發布會，介紹了在湖北開展疫情防控和醫療救治工作的相關情況。

後來，國新辦又在武漢舉辦了多場新聞發佈會，邀請了中央指導組成員、醫療專家、一線工作者等講述抗擊疫情的相關情況。

值得一提的是，除了襲豔春的人事變動外，山東省政府官網還公布其他人事變動，免去魏長民的山東省人民政府新聞辦公室主任職務；決定任命張建東為山東省海洋局局長，免去張建東的山東省農業農村廳副廳長職務。