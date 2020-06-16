「反中」成為美國大選主軸　台學者：台灣要小心「被迫跑龍套」

美國總統大選11月3日將登場，美國前副總統、民主黨候選人拜登（Joe Biden）將挑戰特朗普（Donald Trump）的連任之路。 台灣淡江大學戰略研究所副教授黃介正指，兩黨候選人在競逐大位的同時，也比賽誰比較「反中」，免不了相互飆車，未來幾個月恐怕還會加碼，台灣要小心在過程中被迫登場跑龍套。

淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正指出，美國在國際領導地位備受挑戰，新冠疫情肆虐全境，種族對立與貧富差距嚴峻，經濟與就業超大難題踵至的全方位衝擊下，兩黨候選人在競逐大位的同時，也比賽誰比較「反中」。

台灣大選彷佛只是前哨戰，「反中」亦成為2020年底美國大選的主軸，特朗普6月13日在紐約西點軍校致詞時指，新冠肺炎是從中國大陸傳到美國本土。（AP）

他表示，自從特朗普啟動貿易戰，2年半來美中關係瀕臨斷崖。而早在貿易戰之前，美國國會即持續不斷推動「友台」決議、提案、立法，以累積多層面國內法的方式，為行政部門與台灣強化關係，開拓政策空間與選項。5月20日白宮公布的對中戰略方針，形同正式宣吿兩強進入爭霸期。

談到美台關係，黃介正指出，特朗普就任之前，藉由接了一通祝賀電話，再度確認「台灣牌」的功效價值。當「目前是台美關係四十年來最好的時刻」幾乎成為雙方外交官的順口溜，其實也意味着美國伸手涉入，並影響台灣決策力道最大的時刻。

他表示，美國出手「協助」台灣的國際能見度，「建議」國軍的整體防衛構想，「勸說」資通科技產業選邊，「展示」美軍維護區域安全決心。美國籬笆扎得愈緊，台灣的行動自由也就愈小。

淡江大學戰略研究所副教授黃介正。（網絡圖片）

黃介正指出，當今美國兩黨黨爭之激化，其實比台灣藍綠甚有過之。論者常謂，當今美國兩黨唯一的共識，就是防堵中共挑戰美國霸權。但民主黨這四年來應該很「悶」。奧巴馬（Barack Obama）掀起的社群網迷旋風，硬是被特朗普頻發推特文的聲量壓過去，最後出戰的拜登也沒有「明顯可致勝」。

更慘的是，面對美國逐漸增温的「防中、厭中、反中」的民意傾向，民主黨卻有「反中反不過特朗普政府，親台親不過共和黨」難以言喻的糾結，甚至還有親民主黨的美國智庫學者表示，相當能「體會」國民黨在台灣的處境。

雖然近期美國內部騷亂不斷，拜登民調攀升，然而民主黨依舊沒有必勝把握。(AP)

黃介正認為，綜觀民主黨初選以來的對中政策發言，如果拜登贏得總統大選，美國應該會減少「退群」，對中採取「有原則的競合」。如果特朗普連任成功，美國將持續再強力反中四年，完全不考慮家族企業在特朗普卸任後與大陸市場的生意關係，目前也很難逆料。

他表示，選舉期間在對北京強硬的態度上，兩人免不了相互飆車。特朗普打反中牌，拜登不得不跟的情況，恐怕在未來幾個月還會加碼。台灣在此過程中，是悠哉地搬椅子看戲，還是被強迫登場跑龍套，得好好想想。

（綜合報道）