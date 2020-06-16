【南海爭議】台學者：美國正介入南海法律戰

南海問題持續發酵，但是程度與層面又有所變化。對此台灣中央研究院歐美所研究員宋燕輝6月15日於台媒「風傳媒」撰文解析，目前美國正在介入南海新一階段的法律戰。

所謂「南海法律戰」，指的是依據《聯合國海洋法公約》等國際法而開展的法律攻防，爭端焦點顯然是在島礁權利與歸屬上。宋燕輝指出，早在2009年越南、馬來西亞、菲律賓以及印度尼西亞就已加入南海的法律戰，這些國家表示中國大陸「九段線」和歷史性權利之主張與國際法和《公約》相違。到了2013年，菲律賓向設於荷蘭海牙的仲裁法院提出「南海仲裁案」，而2016年的宣判基本上贊同菲律賓提出的看法，亦即九段線不被認可。

大陸於4月19日公布一批南海島礁與海底地理實體（海底地物）的命名，將經緯度標註在地圖上，其中橘色為新命名島礁、藍色為海底地物，島嶼集中在西沙群島與南沙群島，海底地物則集中在靠近越南的南海周遭，綠色為台灣控制的南沙最大天然島嶼太平島。（底圖：Google Earth／標註：多維新聞）

上一階段的法律戰並未平息，2019年7月至今，南海又邁入第二階段法律戰。宋燕輝分析，2019年7月中越的萬安攤對峙，乃至於12月馬來西亞向CLCS提出南海延伸大陸礁層之申請，都象徵着新階段法律戰的到來。繼越南、馬來西亞之後，菲律賓於2020年3月也向聯合國秘書長遞交照會，要求CLCS在審理馬來西亞的劃界申請案時注意到菲律賓的權益。

隨後越南也向聯合國秘書長遞交外交照會，抗議中國大陸有關南海島嶼主權嶼海洋權益之主張，越南除重申對南海西沙與南沙群島擁有主權外，也反對超越《公約》的規定在南海提出之海洋主張，包括歷史性權利。印度尼西亞也於5月26日也向聯合國秘書長提出照會，重申印度尼西亞在2010年所提出有關南海之立場，強調南海九段線和歷史性權利之立場已被2016年《菲中南海仲裁案》最終判斷所確認。

菲律賓總統杜特爾特和中國大陸國家主席習近平2019年8月29日會面。杜特爾特提出南海仲裁案，遭習近平拒絕。（AP）

接着東南亞四國之後，6月1日美國駐聯合國大使凱莉．克拉夫特（Kelly Craft）向聯合國秘書長送交一份信函，表示反對中國大陸的南海主張，而新任的中國大陸外交部發言人趙立堅也在6月3日隨即做出回應，表示「中國在南海的領土主權和海洋權益是在長期歷史過程中形成的，符合包括《聯合國憲章》、《公約》在內的國際法，不會因個別國家無端指責而改變」，他也指控美國不但沒有恪守就南海島嶼主權爭端持中立立場的承諾，反而經常在南海製造事端，搞軍事挑釁，不利維持南海地區之和平與穩定。

宋燕輝分析，此次美國透過向聯合國秘書長遞交信函的動作明顯證明華府加大力度參加南海法律戰，支持馬來西亞、菲律賓、越南、以及印度尼西亞之海洋法律主張、拉攏這些國家對抗中國大陸、同時呼籲聯合國會員國團結捍衛國際法與南海之航行權利和自由。他特別指出，與2016年12月美國所遞交之外交照會相比，2020年6月寫給聯合國秘書長信函的用字更加尖鋭，指控中國大陸在南海實行「挑釁活動」（provocative activities），要求中國大陸遵守《公約》與《菲中南海仲裁案》的最終判斷。

美國駐聯合國大使凱莉．克拉夫特（Kelly Craft）。（網絡圖片）

宋燕輝進一步解釋，美國加入新一輪的南海法律戰有可能觸發其他美國盟邦或理念相同的國家，例如日本、澳洲、英國、法國、或印度針對中國大陸在南海的動作做出回應。美國川普政府也有可能加大力度以南海爭端作為抓手擴大執行印太戰略。中國大陸與東盟國家有關《南海行為準則》的磋商也勢必受此新一輪的法律戰影響。

中菲建交45周年之際，菲律賓在兩國有主權爭議的南沙中業島，主持海灘堤岸啟用儀式（微博@南海的浪濤）

對於台灣，宋燕輝建議對南海問題採取低調作為的蔡英文政府除了應密切注意美國與中國大陸、中國大陸與東盟在南海所進行升高中的法律戰之外，也應該考慮像處理新型冠狀肺炎疫情全球蔓延所提出的「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的策略做法，在南海也推出台灣可以幫忙解決爭端，協助推動南海區域共同開發，維持南海和平與穩定的新倡議。