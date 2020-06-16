中印對峙｜中印邊界發生致命衝突　一文回顧兩國多年領土紛爭

中國與印度周一（15日）晚上在有領土爭議的加勒萬河谷發生衝突，印度據報有3名軍人死亡，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦指「我方也有人員傷亡」。如果屬實，則是自70年代以來，兩國首次在邊境衝突中出現軍人死亡。 中印兩國共同邊界近2000公里，有總面積超過12萬平方公里區域存在領土爭議，涉及西段、中段和東段三個部分。多年來，兩國不時發生領土紛爭，近期尤以2017年洞朗風波時間持續最久，《香港01》帶你一文回顧。

1954年，毛澤東會見訪華的印度總理尼赫魯。（資料圖片）

1947年印度贏得獨立並於1950年成立共和國，中國共產黨於1949年建立中華人民共和國，兩國之後於1950年建交，印度成為第一個和新中國建立外交關係的非社會主義國家。1954年，時任尼赫魯訪問中國，成為中共建政後第一個訪華的外國政府首腦。

然而，1959年3月，達賴喇嘛出逃印度，並於次年在印度成立流亡政府。此後兩國敵對情緒加深，領土衝突也隨之再起。印度方面一直要求中國承認印度已經佔領的東段，即「麥克馬洪線」與中印傳統線之間的9萬平方公里土地，並且主張對對西部3.5萬平方公里的阿克賽欽地區主權。但中國歷屆政府都不承認由英國劃定的「麥克馬洪線」和印度聲稱對阿克賽欽地區的主權。

1962年中印衝突，兩國皆宣布勝利，一些領土爭議至今仍未解決。。（資料圖片）

中印關係在60年代初惡化後，印度開始推行前進政策，印軍向中國境內逐步推進。最終，1962年10月至11月兩國爆發邊境戰爭。為避免戰爭擴大化、美蘇壓力等多方面原因，中國在取得勝利目標後主動停火，印度則重新佔領絕大部分中印爭議地區，兩國皆宣布勝利，但一些領土爭議至今仍未解決。

1963年中巴劃定涉及克什米爾部分地區的中巴邊界，令中印進一步交惡。1975年印度吞併錫金，中國政府也長期不給予承認。1976年，兩國恢復互派大使，雙邊關係逐步改善和發展，並於1981至1987年間進行八輪邊界問題會談。

但到1987年，印度把其已經佔領的東段升格為「阿魯納恰爾邦」，中國對此強烈抗議，兩國關係又轉惡化，但並未爆發軍事衝突。

踏入21世紀，以2000年印度總統納拉亞南訪華為標誌，兩國關係逐步升溫，雙方領導人亦頻繁互訪。2003年6月印度總理瓦傑帕伊在對中國進行里程碑式的訪問，中國正式承認印度對錫金的主權，同時兩國開始著手解決邊界爭端。之後兩國經貿往來迅速發展，2014年貿易額突破100億美元。2014年，莫迪當選印度總理，中國國家主席習近平則於當年9月訪問印度，之後，莫迪也於2015年首次訪華。

中印軍隊近年多次在邊境地區對峙，圖為2013年5月中國士兵在兩國有領土爭議的拉達克（Ladakh）拉起橫額，警告印度軍隊越界。（美聯社）

然而，兩國關係在2017年開始又再急轉直下。5月，印度拒絕參加於北京舉行的「一帶一路」高峰論壇；6月中旬，中印軍隊更在洞朗地區發生緊張對峙，「戰爭論」一度甚囂塵上。而洞朗對峙事件發生的地點，就在西藏與錫金的邊界上。

2017年6月16日，中國的工程隊在西藏日喀則地區亞東縣南部的洞朗進行道路工程時，引發不丹政府的抗議。印度考慮到一旦中國完成道路建設，將使中方在這連接印度本土和7個東北邦的走廊上布軍更加方便，因此支持不丹。同日，印度邊防部隊越界，進入洞朗地區。

6月18日，270多名印軍連同兩架推土機，越過錫金段邊界線阻撓修路。印軍在高峰時甚至達到400多人。中國政府則指責印度軍隊越界進入中國領土，並用推土機拆除印度之前設立的碉堡。

中方外交部展示印軍非法入境照片。（外交部）

6月29日，中國外交部公開批評印軍非法越過邊界進入中國領土，並展示有關圖片。7月4日，解放軍某支裝備有主戰坦克、自行防空炮等重型裝備的軍隊進入海拔5100米的陌生地域環境進行實彈演習。7月13日，新華社發文稱中方有通過外交方式和平解決的意願，但前提是印方無條件撤離。印度軍方則獲得授權，緊急採購大量彈藥，預應對短期高強度戰爭。此後數日，中印「開戰」消息頻現，但兩國官方均澄清是謠言。

8月2日，中國外交部發布《印度邊防部隊在中印邊界錫金段進入中國領土的事實和中國的立場》文件，闡述中國政府的立場。翌日，中國多家官媒、外交部、國防部等機構公開督促印度將越界士兵撤回。到8月15日，中印雙方士兵在班公湖附近發生爭執，雙方互擲石塊並有人受傷，被認為是整場對峙中最接近衝突的一刻。

2017年金磚峰會，五國領袖合照。（新華社）

8月28日，印度外交部突然宣布，雙方同意結束對峙並撤離軍事人員，中方隨後證實這一消息。由於當年的「金磚5國峰會」於9月3日在中國廈門召開，有分析認為，這促使雙方息事寧人。而在邊境對峙結束翌日，莫迪便宣布將前往廈門出席金磚峰會。

2018年4月，莫迪訪問中國並與習近平進行非正式會晤，標誌著中印兩國關係改善。次年10月，習近平回訪印度，並與莫迪進行第二次非正式會晤。莫迪當時在twitter發文稱，希望通過此次會面加強中印關係。

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但到今年4月下旬開始，兩國邊境紛爭再起。有指印度計劃在阿魯納恰爾邦（即中國所稱「藏南地區」）等地建設18條鐵路和橋樑，以保障更快速度運送軍隊和火炮。

官媒《環球時報》則引述中國軍隊消息人士稱，5月上旬以來，印方在中印邊境加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏執勤，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。

🔻解放軍集結兵力在中印邊境🔻

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5月9日，印度更有消息指中印士兵在錫金邦北部地區發生上百人規模的對峙，對峙隨後在當地層級得到解決，期間出現肢體衝突，雙方互相扔石頭和爭執，多名士兵受傷。此後傳出兩國大規模向當地增兵，中國外交部則指，局勢總體穩定可控。據稱雙方為解決衝突已舉行多次談判，但仍未有突破。

🔻有傳印軍以鐵路運送T-90等型號的主戰坦克到中印邊境一帶🔻

時至今年6月，兩國緊張局勢似乎有升級跡象，一支解放軍部隊6月初在位於西藏、新疆交界的崑崙山腹地野外駐訓，亦有傳印軍以鐵路運送T-90等型號的主戰坦克到中印邊境一帶。

6月16日，傳出中印兩國軍人於15日晚在加勒萬河谷爆發肢體衝突，印度3名軍人死亡，官媒《環球時報》總編輯胡錫進則引述知情人士消息稱「我方也有人員傷亡」。中國外交部發言人趙立堅同日下午證實事件，並稱事件緣於印度軍隊嚴重違反共識，兩次越境進行非法活動，並且挑釁和攻擊中國人員。

兩國領土紛爭近日再次升溫，回顧此前的邊境對峙，通常通過雙方談判和撤軍得以解決。這次是否能夠順利平息爭議，則仍有待觀察。