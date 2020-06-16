【新冠肺炎】中間宿主成焦點　北京疫情源頭成謎

北京爆發新冠肺炎（COVID-19）本土疫情，官方形容「形勢嚴峻」，過去五天已出現逾百例確診病例，其中多數與新發地農產品批發市場有關聯，病毒溯源和中間宿主等問題再成焦點。

北京爆發新冠肺炎（COVID-19）本土疫情，其中多數確診病例與新發地農產品批發市場有關聯。（中新社）

據內媒澎湃新聞報道，6月15日，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，此次在北京爆發的疫情病毒基因測序已經清楚，是歐洲流行毒株，來自境外。

分析此次北京疫情，吳尊友認為，病毒輸入存在兩種可能，一種是被病毒沾染的物品帶到了北京，還有就是感染的人進入北京造成的傳播擴散。

吳尊友表示，此次北京的疫情，病毒來自中間宿主的可能性幾乎為零。他在接受媒體採訪時表也表示，北京市曾經將近60天沒有出現病例，不應該是北京當地自然發生的。

6月13日晚，在北京宣武體育場內，有大批西城區居民進行核酸檢測。（中新社）

早在2003年SARS時期，香港大學公共衛生學院新發傳染病國家重點實驗室管軼教授團隊率先分離出SARS病毒，並證實了果子狸是SARS的中間宿主，也是人類感染SARS的直接來源。基於此，廣東省隨後清除市場上的果子狸，有效遏制了SARS疫情的擴散和再爆發。

此次新冠肺炎疫情在武漢首先爆發後，華南海鮮批發市場成為病毒溯源的關鍵地方，但至今沒有任何進展和成果公布。

近日北京爆發疫情後，一位高校的生物學家此前在受訪時表達了期待，稱北京這次新發病例為找到病毒的中間宿主，徹底消除疫情爆發的源頭提供了機遇。

這位生物學家還對病毒的中間宿主提出一個「假想」，即中間宿主是某種被大規模養殖、全國範圍運輸和銷售的動物，且病毒會在某個節點突破物種的某種屏障，進入人體後開始「人傳人」。

北京新發地批發市場董事長張玉璽此前接受媒體採訪時說，相關部門抽檢時從該市場切割進口三文魚的案板中檢測到新冠病毒。這種說法一度引發三文魚是中間宿主的猜測，許多地方的超市紛紛下架三文魚。

從新發地市場切割進口三文魚的案板中檢測到新型冠狀病毒，引發民眾恐慌。多地下架三文魚及相關產品。（中新社）

但這一猜測已被專家批駁。香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁在接受《中國新聞週刊》採訪時表示，海鮮不太可能作為一種傳染源，因為魚類作為低等生物，魚類病毒傳染給人的情況幾乎沒有發生過。而且現在沒有證據表明病毒能夠在魚身上複製，也就是說三文魚本身作為病毒載體的可能性是非常小的。

吳尊友也表示，三文魚案板查出新冠病毒陽性不能說明太多問題，感染的人在案板前講話、交易時飛沫的噴出，也可能造成案板污染，因此不能說三文魚就是病毒的「中間宿主」。