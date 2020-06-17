新冠肺炎｜中紀委機關報：新發地疫情暴露供應鏈可追溯體系短處

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地死灰復燃，北京最大農產品交易市場新發地市場成為焦點，新發地的董事長張玉璽曾透露，相關部門在環境檢測時，在切割進口三文魚的砧板上檢測到有新型冠狀病毒，三文魚的貨源來自另一個市場。 中紀委機關報《中國紀檢監察報》今日（17日）報道指，新發地疫情暴露了批發市場衛生惡劣，及在供應鏈可追溯體系等方面的短處。

新發地批發市場被關閉（按圖放大）：

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中國農業大學教授安玉發表示，批發市場髒亂差問題，與其所經營產品的特點有一定關係，但同時也有其歷史原因：不少批發市場興建於上世紀八九十年代，當時沒有充分考慮到那麼多的停車位及下水道等污水處理設施，而批發市場經營者往往缺乏足夠動力對那些陳舊滯後的基礎設施進行升級改造。

安玉發又批評，當前內地許多批發市場和傳統集市差別不大，場內人聲鼎沸，商品包裝簡陋，貨物雜亂堆放，攤位細小零散，交易起點很低，缺乏現代批發市場應有的規範與效率。

中國人民大學商學院貿易經濟系副教授王強表示，「髒亂差的問題也要區分表象和實質。表像上看，批發市場裡物品的堆放、垃圾的處理、現場的清潔等問題確實是比較突出的。有的地方現場環境衛生整治還是有缺陷。從實質上看，它暴露了農副產品流通的基礎設施體系的不成熟」。

北京新發地批發市場從切割進口三文魚的案板中檢測到了新冠病毒。6月13日，北京豐台區一家超市內的三文魚已下架。（中新社）

此次疫情恰恰暴露了批發市場在供應鏈可追溯體系方面的短處。據流行病學專家分析，此次北京突發疫情，兩種可能性之一就是，被污染的海產品或肉食品通過冷鏈運輸到市場造成傳播。中國人民大學商學院貿易經濟系主任王曉東指，批發市場必須體現品質擔保、品質可追溯、安全監管等中間商責任。

安玉發舉例說，比如新發地的三文魚，能不能追溯到誰賣的，怎麼進口的，哪個港口上的岸，哪個船運來的，哪個國家裝的貨，哪個漁場捕撈加工的，是不是直接發來的貨。安玉發指，「如何把供應鏈可追溯體系做得更完善，是批發市場亟待解決的問題」。

（《中國紀檢監察報》）