新冠肺炎｜人民日報：中國制度彰顯抗疫優勢　與西方形成巨大反差

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球多國肆虐，中國官媒《人民日報》今日（17日）刊登文章稱，中國疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果，而同時，一些西方國家特別是美國的疫情還在不斷擴散蔓延，確診病例數和死亡人數每日刷新、不斷攀升，中國制度優勢在抗擊疫情中彰顯力量，「同一些西方國家特別是美國的抗疫形成了鮮明對比和巨大反差。」

文章指中國的制度在抗疫中的力量，與一些西方國家特別是美國的抗疫形成鮮明對比和巨大反差。圖為美國加州聖地牙哥的太平洋海灘，新冠肺炎疫情下的示威。（AP）

這篇中央黨史和文獻研究院院長曲青山的署名文章指，與西方相比，中國用1個多月初步遏制疫情蔓延勢頭，用3個月左右取得武漢和湖北保衛戰的決定性成果，由此可以認識到，在這次抗擊疫情中，中國制度優勢中領導力量、思想力量、國家力量等的作用。

文章指，領導力量起到了關鍵作用，中國共產黨堅強有力的集中統一領導是根本保證，「這個真理在這次抗擊疫情鬥爭中又一次得到新的驗證」。文章稱，中國抗擊疫情的果斷決策和強有力領導，與美國等一些西方國家的決策混亂、措施不力，形成強烈對比，亦反映中國共產黨駕馭複雜局面、應對風險挑戰的強大能力。

文章指，習近平的一系列重要講話，為抗擊疫情提供了根本遵循。（新華社）

文章續指，思想力量起到了引領作用，思想力量是指「黨的創新理論的科學指引」，疫情發生後，中共總書記習近平親自指揮、親自部署，發表一系列重要講話，作出一系列重要指示批示，為抗擊疫情提供了根本遵循。

文章又指，國家力量彰顯了基礎作用，全國一盤棋，集中力量辦大事，舉國一致，行動高效的制度優勢，是由社會性質和國家政權的組織形式決定，表現在速度、規模、品質和效益上，「在綜合國力弱的時候，這個優勢能夠顯現出來；在綜合國力強的時候，這個優勢更能凸顯出來」；建設火神山、雷神山和方艙醫院，醫療物資生產企業復工生產口罩，由國家承擔確診患者醫療費等，都是建立在國家力量的基礎上，「舉國體制只有中國才能夠做得到、做得好。中國速度、中國規模、中國效率、中國力量再次震撼世界。」

▼ 圖輯｜3月10日，武漢最後一間方艙醫院休艙（按圖放大）

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文章又提到人民力量的決定作用、道德力量的激勵作用、法治力量的保障作用和科學技術力量的支撐作用。其中，人民力量是各條戰線、各個領域、各個部門的勞動者，都立足本職崗位為疫情防控作出貢獻，有的還獻出生命。而疫情下的義工服務、捐款和國際援助則是建立在道德觀、價值觀基礎上，「凸顯中國道德力量的巨大魅力」。文章亦提及抗疫暴露出中國在重大疫情防控體制機制、公共衛生應急管理體系等方面的短板。

文章最後稱，大疫帶來大考、引發思考，在總結歷史經驗和思考現實問題後得出的結論是，「符合中國實際、具有中國特色、體現中國人民意願的中國制度，是世界上最有前途、最有效率、最有生命力、最可靠、最管用、最能給中國人民帶來福祉和利益的好制度。對此，我們堅信不疑，深信不疑！」

（人民日報）